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Прогноз погоды: синоптики рассказали об опасной погоде в Москве

Москва, 10.02.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали об опасной погоде в Москве

Гавриил Григоров/ТАСС

После непродолжительного похолодания, которое последние несколько дней наблюдалось в Москве, температурный фон в понедельник вновь вернулся к аномально тёплым значениям. По прогнозу синоптиков, днём 10 февраля погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Под его влиянием ожидается переменная облачность, но без осадков. Зато местами усилится ветер, порывы которого будут достигать 13-14 метров в секунду. Несмотря на это воздух прогреется до плюс 1-2.

Вечером возможны заморозки до минус 1. В Подмосковье прогнозируется около нуля днём и минус 1-6 в ночные часы. Атмосферное давление будет понижаться и составит 733 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит около 75%.

Влияние московской погоды на самочувствие. Советы медиков

Как предупреждают медики, падение атмосферного давления и его низкий фон, а также дефицит содержания кислорода в приземном слое воздуха, окажут опасное влияние на метеочувствительных граждан. Кроме того, стремительное потепление после сильных морозов, может спровоцировать даже у здоровых людей сильные головные боли и боли в области сердца, появление вялости, общую слабость, сонливость, упадок сил. Но особенно остро на такие перемены погоды будут реагировать лица, страдающие гипертонией, заболеваниями лёгких и бронхов, а также люди, склонные к частым приступам мигрени.

Специалисты предупреждают, что терпеть такие симптомы не рекомендуется. Необходимо обязательно иметь под рукой привычный набор медикаментов, которые были назначены врачом. Желательно начинать профилактику за 1-2 дня до неблагоприятного прогноза. В дни резкой смены климатической обстановки и перепадов атмосферного давления, полезно принимать успокаивающие растительные препараты, такие как пустырник, мелисса, валериана, лимонник и боярышник.

Из домашних средств наиболее благоприятное влияние на самочувствие могут оказать тёплая ванна, контрастный душ, лёгкий массаж шейно- плечевого отдела позвоночника, а также соблюдение режима труда и отдыха.

Из архива погоды в Москве

Климатическая зима всего несколько дней продержалась в Москве и уже сегодня отступила под влиянием тёплых воздушных масс из Атлантики. Но, согласно многолетним наблюдением за погодой в Москве, бывали времена, когда здесь 10 февраля стояли жутки морозы. Так, в 1895 году в этот день столбики термометров опускались до минус 32,3.

Однако случались и аномально тёплые дни. Например, 10 февраля 1879 года воздух в Москве прогревался до рекордных показателей – плюс 4,6. В 1988 году этот день в городе выдался ненастный, выпало 12 мм осадков при норме 36 мм, а 10 февраля 2019 года было умеренно морозно – в ночные часы погодные градусники показывали минус 4,5, а светлое время суток – минус 4,3. При этом среднесуточная температура воздуха ровно года превышала многолетние значения на 4-5 градусов. Осадков, как и сегодня не было.

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