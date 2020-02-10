Российские производители деталей для самолетов отказались от украинских комплектующих

Европейский авиастроительный гигант откупился от следственных органов США, Великобритании и Франции пообещав выплатить им почти 3,62 млрд евро и помочь наказать всех коррупционеров и их подельников, уличенных в многомиллионных взятках. Впрочем, последний пункт является не более чем декларацией: ни одна страна, кроме США и Великобритании, не торопится возбуждать соответствующие уголовные дела