Российские производители деталей для самолетов отказались от украинских комплектующих

Как рассказал глава Рязанского приборного завода Владимир Зверев, предприятие полностью отказалось от поставок элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины, завершив, таким образом, программу импортозамещения. Завод, напомним, входит госкорпорацию «Ростех».
По заявлению Зверева, «предприятие выполнило программу по замещению продукции стран НАТО и Украины».
«У завода, соответственно, все отечественного производства», – цитирует ТАСС слова руководителя. Уточняется, что элементные базы, закупаемые ранее у украинских производителей, использовались на ГРПЗ при производстве радиолокационных станций для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35.