Россия частично запретила импорт птицы из Польши

Решением Россельхознадзора в нашу страну запрещён частично запрещён ввоз птицы из Польши.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства, речь идёт о мясе птицы и готовой продукции из Варминьско-Мазурского воеводства.

В свою очередь в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору пояснили, что частичный запрет на ввоз птицы из Польши связан с птичьим гриппом. Кроме того, неблагополучными по птичьему гриппу являются Нижнесилезское, Люблинское, Великопольское и Западно-Поморское воеводства Польши.

Наша справка

Птичий грипп – инфекционное вирусное заболевание птицы, протекающее обычно бессимптомно. В ряде случаев птичий грипп может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь, как у других животных, так и у человека.