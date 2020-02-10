Россияне смогут выбрать любую национальность в ходе переписи населения

По заявлению замглавы думского комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, российские граждане в ходе переписи населения смогут выбрать любую национальность. Как напоминает «Парламентская газета», перепись пройдет в текущем году.

Гильмутдинов пояснил, что выбор национальной принадлежности объясняется 26-й статьей Конституции, которая запрещает принуждать граждан определять свою национальность. Депутат подчеркнул, что «в анкете должно записываться, так как гражданин определил себя по национальности».

Помимо россиян будут опрошены и иностранные граждане, проживающие на территории РФ на постоянной или временной основе, напомнил парламентарий. Он отметил, что все переписные листы буду переведены на десять языков, включая английский, китайский и татарский. Делается это в целях более удобного проведения процедуры переписи для всех жителей России. Человек сможет ответить на том языке, который ему «комфортнее», резюмировал депутат.