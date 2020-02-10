Рынок пробивает дно

Падение на российском рынке продолжается, и не последнюю роль в этом играет цена на нефть. По мнению мировых экспертов, на «черное золото» продолжает давить распространение коронавируса и последствия этого в виде приостановки некоторых производств и авиаперелетов.

Так, нефть Brent спускается к 50 долларам за баррель, по состоянию на 18:55 мск ее стоимость составила 54,03 долл. Российская валюта на этом фоне более-менее стабильна — 64,08 рубля за доллар. Индекс РТС в течение дня в понедельник опускался до 1500 пунктов, однако к концу сессии выровнялся до 1503,95 пунктов (падение -0,94%). Индекс Мосбиржи также продемонстрировал негативную динамику –0,82% до 3062,41 пунктов.

Акции «Аэрофлота» на фоне падения пассажироперевозок в январе упали на 1,10%. Шестилетний кредит на 30 млрд рублей, который привлек МТС от банка ВТБ, негативно повлиял на акции обеих компаний (-0,09% и -1,44%). В минусе также акции «Роснефти» (-2,93%), АЛРОСА (-2,93%) и «Новатэка» (-2,31%).

В ожидании положительной отчетности по итогам четвертого квартала 2019 года растут акции «Полюса» (+1,93%). Акции «Полиметалла» (+0,98%) растут на фоне укрепления золота.