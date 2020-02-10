Самолеты Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

В российском оборонно-промышленном комплексе сообщили о планах оснастить бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», передает ТАСС. При этом источник в ОПК не уточнил, какие именно машины вооружат «Кинжалами» - строевые Ту-160 или ракеты разместят на модернизированных Ту-160М.

«В настоящее время рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160», - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что данный вариант будет проработан в этом году.

СМИ напоминает, что стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 представляет сверхзвуковую машину, которая была разработана в 1970–1980-х годах. Изначально самолет был предназначен для поражения ядерным и обычным оружием. Максимальная масса боевой нагрузки 45 т.

О гиперзвуковом комплексе «Кинжал» президент России Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию 18 марта 2018 года. Спустя год возможности нового комплекса были продемонстрированы на конкурсе «Авиадартс» на «АрМИ».