Судно, призванное достроить «Северный поток-2», покинуло порт Находки

По сообщению навигационного портала Vesselfinder, порт Находки покинуло судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривалось, как главный вариант окончания строительства газопровода «Северный поток-2». Уточняется, что Дальний Восток судно покинуло 9 февраля вечером, где находилось с октября прошлого года, и в данный момент направляется в Сингапур, куда прибудет ориентировочно 22 февраля.

В декабре прошлого года глава Миэнерго Александр Новак назвал трубоукладчик «Академик Черский» одним из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Однако, по заявлению чиновника, для этих целей судно нужно дополнительно оснастить, на что потребуется время.

Напомним, проект «Северный поток-2» реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером компанией «Газпром», который вложил в проект 50% необходимой суммы. Остальную половину финансируют европейские компании-партнеры «Газпрома», такие как британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall.





