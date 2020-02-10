Турция нанесла удар по позициям Сирии в Идлибе

Турция нанесла удар по сирийским позициям в провинции Идлиб. Согласно данным турецкого Минобороны, всего были обстреляны 115 целей сирийской армии. При этом 101 цель была поражена, в том числе уничтожены три танка и один вертолёт. Также сообщается, что убиты более 100 сирийских солдат. В настоящее время операция продолжается, передаёт РИА Новости.

В свою очередь турецкие СМИ сообщают, что удар стал ответом на атаку со стороны правительственной армии Сирии на турецкие позиции в Идлибе, в результате которой пятеро турецких военнослужащих погибли.

Ранее сообщалось, что накануне колонна турецкой бронетехники пересекла границу с Сирией и вошла в Идлиб. В составе колонны бронемашины, танки и другой военный транспорт. При этом не уточнялось, сколько единиц техники всего вошло в Идлиб.

По словам, главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, военная техника была направлена в Идлиб для укрепления наблюдательных постов армии Турции.

Крое того, стало известно, что находящиеся на территории Идлиба и Алеппо боевики сирийской оппозиции в спешном порядке перевозят свои семьи в район города Африн, расположенный около турецкой границы.

Всё это говорит о том, что Анкара недовольная продвижением сирийской армии в южных районах провинции, готовится к тому, чтобы вытеснить правительственные войска из Идлиба и Алеппо, отдав полностью их под контроль вооружённой оппозиции.