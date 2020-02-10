В Бразилии обнаружили вирус с неизвестными науке генами

Ученые обнаружили в Бразилии новый вирус, который назвали Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из древней мифологии. Уникальность этого вируса заключается в том, что его ДНК на 90% состоит из неизвестных науке генов.

Согласно информации, публикованной на сайте bioRxiv, вирус обнаружили в искусственном озере Пампулья, расположенном в городе Белу-Оризонти (Бразилия). Отмечается, что его относительно простой геном практически полностью состоит из неизвестных науке генов.

При этом учёные считают, что это первый случай ранее никому неизвестной, изолированной группы вирусов или отдалённым видом гигантского вируса, эволюционировавшего в уменьшенную форму.

Несмотря на то, что размер нового микроорганизма небольшой, он паразитирует на амебах, а его геном не имеет аналогов ни у одного известного организма. При этом исследователи пока не могут точно определить, чем на самом деле является Yaravirus brasiliensis – представителем новой группы вирусом или потомком древнего гигантского вируса, который пока неизвестный образом эволюционировал в уменьшенное состояние.