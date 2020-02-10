В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – оценил возможность обмена постами с Украиной. По словам представителя Кремля, предметного разговора по данному вопросу пока не было, поэтому говорить о кандидатурах преждевременно, передаёт РИА Новости.

«Вы видите, что целом между лидерами РФ и Украины на экспертном уровне контакты уже имеют место. Но повторю, пока никакого предметного разговора об обмене послами не было», – резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не против возвращения своего посла в Киев, а украинского в столицу РФ.