Золото дорожает на фоне распространения китайского коронавируса

Сегодня, 10 февраля стоимость золота продолжает расти, реагируя на новости о распространении коронавируса, сообщает Прайм. Данные торгов свидетельствуют - растет спрос на безопасные активы.

На 8.38 по московскому времени фьючерсы золота на апрель поднялись в цене на нью-йоркской бирже Comex на $1,65 (0,1%), достигнув $1575,05 за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на серебро стали стоить $17,703 за унцию (0,06%).

Аналитики уверены, что на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции инвесторы не склонны рисковать, хотя пока сложно точно оценить, каково будет влияние инфекции на мировую экономику в целом и экономику Китая в отдельности.

Напомним, 10 февраля в Китае заработали многие промышленные предприятия, которые были закрыты на каникулы.

В конце декабря власти Китая сообщили ВОЗ о распространении в стране неизвестной коронавирусной инфекции в городе Ухань в провинции Хубэй.

Многие страны приняли решение эвакуировать из КНР своих граждан, а также приостановить авиасообщения с Китаем. К подобным мерам прибегла и Москва.