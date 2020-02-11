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5 февраля в медиацентре «Известия» состоялась пресс-конференция по ветроэнергетике

Москва, 11.02.2020
5 февраля в медиацентре «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная Международному Форуму по ветроэнергетике RAWI FORUM2020, который пройдет в Москве с 19-20 февраля 2020года.
  • 5 февраля в медиацентре «Известия» состоялась пресс-конференция по ветроэнергетике

В пресс-конференции приняли участие Игорь Брызгунов (председатель Правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии), Игорь Башмаков (генеральный директор Центра энергоэффективности –XXI век, д.э.н., лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. в составе учрежденной ООН и Всемирной метеорологической организацией Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), Михаил Юлкин (генеральный директор Центра экологических инвестиций), Дмитрий Боровиков (вице-президент по стратегии и управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум»).

В России создана новая индустрия, ежегодно строятся новые ветропарки, начато производство ветрогенераторов, углубляется локализация. Глобальное изменение климата представляет угрозу для глобальной экономики. И в этом контексте ветроэнергетика открывает новые возможности для бизнеса, она может снизить экономические риски и способствовать развитию «низкоуглеродной» экономики, предлагая на рынке соответствующие продукты и услуги.

«Чтобы изменения климата не приобрели катастрофических форм необходимо уже сейчас замещать энергетику, где производство связано с выбросами на новую энергетику», - отметил Михаил Юлкин.

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По словам Игоря Башмакова, в области климата и влияния ВИЭ на природу сложилось много мифов, и задача форума сформировать доверие и уверенность к новому направлению энергетики. Также он видит возможность роста российской экономики за счет новых драйверов роста и технологий из области ВИЭ. «Прогнозируется, что в мире к 2050 году доля ветроэнергетики, наряду с солнечной составит 40-50% от всей генерации энергии. К середине 2022-2025 годов во всех регионах мира генерация энергии из ВИЭ достигнет сетевого паритета, т.е. она будет дешевле оптовой цены на рынке электроэнергии. И те, кто сегодня запаздывают в этом направлении, завтра будут покупать энергию дороже».

Мировые эксперты RAWIFORUM 2020 расскажут не только о роли «зеленой» энергетики в развитии России и мира. Дмитрий Боровиков: «Для нас, как для инвесторов форум важен с точки зрения консолидации общего мнения всех участников отрасли в формировании новой программы ВИЭ, которая сейчас разрабатывается».

 «Нам удалось собрать более 100 спикеров очень высокого уровня. Мы сможем обсудить все вопросы, касающиеся глобальной климатической повестки, развития российской ветроэнергетики и отрасли в целом, вместе сможем сформулировать общее мнение участников отрасли как нам двигаться дальше», - отметил Игорь Брызгунов.

Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Регистрация на на сайте RAWIFORUM 2020.

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