Бывшим президентам России предложили дать право пожизненно входить в Совфед

Бывшие президенты России смогут пожизненно быть членами верхней палаты российского парламента. Соответствующую поправку предлагается внести в основной закон страны. В частности, речь идёт об изменении главы 5 «Федеральное Собрание» Конституции РФ.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета нижней палаты российского парламент по государственному строительству и законодательству, согласно предложенным поправкам, в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты РФ после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.

При этом они будут иметь право добровольно отказаться сохраняется от полномочий члена Совфеда

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Совет Федерации РФ — верхняя палата Федерального собрания России. Согласно действующей Конституции, в Совфед входят по два представителя от каждого субъекта России – по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти, а также представители РФ, назначаемые президентом РФ. Совет Федерации – постоянно действующий орган власти, который в отличие от Госдумы не может быть распущен президентом. Его заседания проводятся не реже 2-х раз в месяц.