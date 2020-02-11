Для голосования по Конституции в России объявят дополнительный выходной

Голосование по поправкам в российскую Конституцию предположительно состоится 22 апреля, который является будним днём, но чтобы повысить явку избирателей, его собираются объявить выходным.

Об этом передаёт РБК со ссылкой на свои источники, которые близки к администрации президента. По словам собеседников издания, эта идея принадлежит администрации главы российского лидера. Как пояснил один из источников РБК, в обычный выходной у граждан РФ могут быть свои планы, в том числе поездки на дачные участки. Если же для голосования по поправкам в основной закон страны выделить будний день, сделав его выходным, то на участки, по замыслу инициаторов этой идеи, придёт значительно больше людей.

Кроме того, в ЦИК сейчас рассматривается вопрос об организации дополнительных участков для голосования на предприятиях непрерывного цикла.

Напомним, первым идею провести голосование по Конституции в будний день, сделав его выходным, предложил депутат нижней палаты российского парламента от ЛДПР Ярослав Нилов. В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова это поддержала, назвав такое предложение «неплохим».