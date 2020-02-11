Эксперт: обновление ядерных сил США займет десятки лет

Обновление стратегических ядерных сил не производится «по щелчку президента», это долгий процесс, который займет не менее нескольких десятилетий, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Высказывание прозвучало в ответ на громкое заявление американского президента Трампа о готовности США создать «самые мощные» ядерные силы в мире в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

«Создание современных образцов вооружений для ядерных сил займет десятилетия упорного и кропотливого труда», - рассказал Коротченко РИА «Новости». Эксперт уверен, что США будут довольствоваться современным арсеналом ядерного вооружения еще достаточно долго, несмотря на планы США разработать «новый подводный ракетоносец, стратегический бомбардировщик итд». Все указанные программы будут реализовываться с «момента принятия политического решения до полного обновления всех компонентов триады на протяжении нескольких десятков лет», добавил Коротченко.

При этом главред напомнил, что Россия уже перевооружила свои ядерные силы и ей удается поддерживать баланс, не втягиваясь в гонку вооружений.