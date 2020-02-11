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«Газпром» вытянул рынок вверх

Москва, 11.02.2020

Рост котировок крупнейших российских компаний и отскок цен на нефть стабилизировали ситуацию на рынке акций. Индекс Мосбиржи по итогам сессии во вторник поднялся на +1,15% до 3097,58 пунктов, «долларовый» РТС вырос на +2,37% до 1539,56 пунктов. 

Цена на нефть Brent начала расти, по состоянию на 19:00 мск стоимость составила 54,53 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепляется – 63,34 рубля за доллар.

Обсуждение продажи Центробанком РФ акций «Сбербанка» привело к росту акции (+0,89%). Регулятор при выходе из капитала банка хочет устранить потенциальный конфликта интересов, а кроме того выставить оферту миноритариям банка по цене покупки акций правительством. На фоне нескольких заявлений менеджмента «Газпрома». Так компания намерена разработать программу мотивации менеджмента привязанную к капитализации компании, а кроме того компания сообщила о высоком уровне EBITDA в 2019 году – выше 30 млрд долларов. Акции компании, подорожавшие на 3,86%  вытащили весь российский рынок вверх. Также росли акции АФК «Система» (+3,52%), САФМАРа (+3,64%) и «Газпром нефти» (+3,41%).

Несмотря на намерения вывести «Яндекс.Такси» на IPO вниз пошли котировки «Яндекса» (-0,07%). Падают акции «Аэрофлота» (-0,78%) на фоне обсуждения «плоских» тарифов для Дальнего Востока. Котировки «ФСК ЕЭС» (-1,21%) в минусе из-за намерения компании ввести дифференцированные тарифов для населения и крупных промышленных предприятий.  На фоне падения цен на золото снизились акции «Полюса» (-0,25%) и «Полиметалла» (-0,15%).

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