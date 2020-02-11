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Ошибка Меркель привела к политическому кризису в Германии

Москва, 11.02.2020
#Сергей Мануков
#Политика
#Германия
  • Ошибка Меркель привела к политическому кризису в Германии

EPA

Ангеле Меркель, похоже, не удастся спокойно уйти на пенсию в конце следующего года. Ей вновь необходимо срочно искать наследника. Еще фрау Меркель приходится признать, что ее выбор в качестве преемницы на посту лидера Христианско-демократического союза (CDU) и федерального канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбаэур, которую на американский манер часто называют АКК, был ошибочным.

АКК начала допускать ошибки сразу после победы на выборах лидера CDU в самом конце 2018 года. Уже весной следующего года стало очевидно, что на посту лидера правящей партии ей едва ли удастся заработать авторитет, необходимый для того, чтобы сменить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера ФРГ осенью 2021 года, когда истекает срок ее полномочий. Летом прошлого года Меркель назначила свою протеже на важный пост военного министра Германии, который вполне мог бы стать трамплином для перехода на пост главы федерального правительства. Правда, для того, чтобы поднять рейтинг, Аннегрет необходимо было постараться. Однако вскоре после назначения АКК главой военного ведомства ФРГ стало окончательно ясно, что ей не хватает способностей и характера, чтобы сменить Ангелу Меркель.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, похоже, самой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, стала история с выборами министра президента (главы правительства) восточной земли Тюрингия, закончившимися всегерманским скандалом. Если у кого-то еще и оставались сомнения в том, АКК не имеет авторитета не только в Германии, но и в собственной партии, то после выборов в Эрфурте они окончательно рассеялись. 

Наперекор всем распоряжениям АКК тюрингийское отделение христианских демократов проголосовало на прошлой неделе вместе с представителями ультраправой националистической партии «Альтернатива для Германии» (AfD) за Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (FDP) и тем самым нарушило неписанный политический закон современной Германии – не иметь никаких общих дел с ультраправыми политиками.

Скандал получился громкий. Кеммерих через несколько дней объявил о своей отставке, что означает проведение очередных-внеочередных выборов в Тюрингии.

Однако отставкой одного Томаса Кеммериха дело не ограничилось. В понедельник утром на встрече Исполнительного комитета CDU с громким заявлением выступила уже Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заявила, что не будет бороться за право представлять христианских демократов на выборах федерального канцлера. Кроме этого, Аннегрет пообещала сложить с себя обязанности и лидера CDU. Правда, не сразу, а после новых выборов председателя, которые, скорее всего, состоятся летом.

АКК намерена сохранить лишь пост министра обороны ФРГ, но только в том случае, если ее поддержит партия и фракция CDU в бундестаге (парламенте).

Как сообщает журнал Spiegel, АКК якобы упомянула в качестве причины отставок то обстоятельство, что среди христианских демократов имеется немало людей, занимающих неопределенную позицию по отношению к AfD и Левой партии, кстати, имеющей в ландтаге Тюрингии наибольшее представительство и возглавлявшей до выборов коалиционное земельное правительство. Сама она (АКК), надо отдать ей должное, никогда не скрывала своего категорического несогласия на любые контакты как с ультраправыми, так и с левыми.

Неожиданная и одновременно ожидаемая отставка Аннегрет Крамп-Карренбауэр формально провоцирует политический кризис в Германии. Ангеле Меркель сейчас необходимо в первую очередь найти нового лидера правящей партии. За несколько месяцев, оставшихся до летних выборов председателя CDU, конечно, могут появиться новые кандидаты. Сейчас же в числе основных претендентов, в первую очередь, называют соперников Крамп-Карренбауэр на выборах председателя Христианско-демократического союза в декабре 2018 года министра здравоохранения ФРГ Йенса Спана и одного из главных критиков Ангелы Меркель – Фридриха Мерца. Еще одним претендентом считается министр президент Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет.

Отставка АКК сделала неопределенной и дальнейшую судьбу CDU. К примеру, один из наиболее уважаемых христианских демократов Вольфганг Шойбле, возглавляющий сейчас бундестаг, боится за будущее своей партии.

«Если мы и дальше будем вести себя в таком же духе,- сказал он в интервью Bild,- то наш следующий кандидат на пост канцлера никогда не станет канцлером!».

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