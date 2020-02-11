Имплантация по системе All-on-4

Что собой представляет система имплантации по технологии All-on-4

Следует заметить, что такой способ экономнее многих других, но не менее продуктивный. Протезы закрепляются с помощью 4-х имплантов, которые вживляются в нижнюю или верхнюю челюсти. Такой способ уникален по технологии. Пациент получает красивые зубные протезы и удобство в использовании.

Основные достоинства протезирования на 4-х имплантах

Это новый шаг в стоматологической медицине. Пациент, утановивший импланты по системе all on 4 в стоматологии Зубики.ру получает все преимущества здоровых зубов, белоснежную улыбку, комфортность в жизни. Разработана методика, которая обеспечивает протезирование всего за одно посещение стоматолога.

Помимо здорового внешнего вида и удобства в пользовании такими челюстями, пациент получает очевидные преимущества:

Укрепление здоровья всего организма. От здоровы зубов зависит многое. Ведь пережевывание пищи влияет на состояние желудка, кишечного тракта. Все блюда можно будет кушать, не обращая внимания на зубы; Уверенность в своих силах. Приятный разговор можно будет вести без опасений, что некрасивая полость рта оттолкнет собеседника.

Если для обычных протезов применяются клеи, присоски, то система All-on-4 основана на прочном креплении к костям челюстей имплантов. Чтобы привлекательный вид зубов не утратил своих качеств, необходимо ухаживать за ними, как за природными зубами. Чистить следует два раза в день, полоскать рот после приема пищи.

Структура челюстей сохраняется и не нарушается за счет того, что импланты производятся из высококачественного титана. От этого костная ткань не разрушается, а только укрепляется, как и кожный покров пациента.

Рекомендации и условия применения

Несмотря на то, что современная технология All-on-4 гарантирует многие преимущества, есть и ограничения в применении методики.

В том случае, когда пациенту необходимо установить импланты по системе All-on-4 для замены зубов, которые не подлежат восстановлению, лучше всего ставить индивидуальные импланты под каждый зуб.

Процедура подходит тем пациентам, кто страдает полной или же частичной адентией. То есть, у них отсутствует костная ткань челюстей, а нарастить ее не получится. Или же зубы очень подвижны, наблюдается дискомфортные ощущения от применения протезов. Все, кто принял окончательное продуманное решение, технология «All-on-4» принесет только пользу.

Нужна ли подготовка перед тем, как применять новейшую технологию

Специальных действий не предпринимается. Обязательно следует пройти обследование и все анализы, которые назначаются стоматологом при обычном протезировании:

сдача крови на анализ;

рентгенодиагностика;

пробы на аллергическую реакцию организма на пластмассу, металлы и т. д.

Диагностика на рентгене подразумевает применение компьютерной томографии верхней и нижней челюстей. Она определит, где лучше разместить импланты, как поступить с оставшимися разрушенными зубами.

На первом этапе определяются наличие или отсутствие противопоказаний, возможность присутствия инфекций, аллергическое состояние клиента.

После того, как будут сданы все анализы, пройдут необходимы исследования организма, врач-стоматолог сможет назначить хирургическую операцию по установке имплантов. Но перед этим составляется план лечения.

Хирургическая стадия протезирования

После того, как будет утвержден план лечения, врач и пациент согласовывают день операции.

Сама операция подразумевает вживление 4 имплантов в костную челюстную ткань. Параллельно удаляются разрушенные зубы, если они еще остались.

После того, как будут вживлены имланты, в полость рта пациента устанавливается временный протез из акрила. После этого стоматолог делает слепки, по которым в дальнейшем будут сформированы протезы для постоянного пользования. Обычно, в них до 14 искусственных зубов.

Готовые протезы, как правило, ставятся только через 4 – 6 месяцев после дня установки имплантов. Необходимо время для их приживления.

Титановые импланты приживаются довольно быстро. После времени остеоинтеграции врач ставит постоянный протез из циркония. Также применяются керамика или металлокерамика.

Причины, по которым метод стоит выбрать

Их несколько:

высокая возможность приживаемости имплантов;

успешность операции и возможность надолго забыть о проблемах с зубами;

краткосрочность операции. Достаточно одного приема для решения вопроса;

не обязательность наращивания ткани костей, ее трансплантации;

большая эффективность и эстетичность в сравнении с другими методами протезирования.

Операция по технологии All-on-4 – лучшее решение проблемы протезирования.