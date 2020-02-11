Китайский коронавирус впервые выявлен в Африке

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на африканском континенте впервые зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. По словам директора департамента Африки МИД РФ Олега Озерова, такие случаи уже есть, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом представитель российского МИД не стал называть, где непосредственно были зафиксированы случаи заражения, в каких странах, и кто именно заболел rкоронавирусом.

Ранее власти африканских стран неоднократно заявляли, что на континенте нет случаев заражения смертельного вируса, хотя не исключали, что вскоре это может произойти, так как на чёрном континенте проживают почти 1 млн выходцев из Китая, которые регулярно посещают свою родину.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая поставили в известность ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в стране. Вслед за этим многие страны, в том числе и Россия, приняли решение эвакуировать своих граждан из зоны вспышки эпидемии, а также временно закрыть границы в КНР. Согласно последним данным, число заболевших смертельным коронавирусом, составляет 42,638 тыс., из них более 1 тыс. человек скончались.