Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Москва, 11.02.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вечером в понедельник курс рубля почти полностью растерял темпы роста из-за активно снижающихся мировых цен на нефть, которые падали на опасениях снижения темпов роста мировой экономики и уменьшения спроса на сырьё из-за вспышки китайского коронавируса. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 64,12 руб., что всего на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро, потеряв с закрытия пятницы 11,25 коп., торговался по 70,04 руб.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций. По его мнению, инвесторы продолжают находиться в панике из-за распространением коронавируса, число жертв которого приближается уже к 1 тыс. человек. Напомним, число заболевших смертельной инфекцией составляет только в одном Китае более 40 тыс. человек, из них 908 скончались.

«На прошлой неделе смертность оценивалась примерно в 2%, на этой – уже почти в 5%, – подчеркнул эксперт. – Сейчас как раз подходит к концу двухнедельный инкубационный период, который начался 24-26 января, когда в ряде областей Поднебесной были закрыты границы. Этот показатель чрезвычайно важен для рынков, так как это индикатор эффективности борьбы властей КНР с коронавирусом. И если смертность продолжает расти, значит меры, которые принимаются Китаем недостаточны, что, естественно вызывает обеспокоенность игроков рынка. На этих печальных новостях цены на нефть рухнули к минимальным отметкам за последние 14 месяцев, падают рынки акций Старого Света, США и РФ, а также дешевеет рубль, который продолжит движение вниз в ближайшие несколько дней», – полагает Союнов.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» подчеркнул, что на большинстве валютных площадок развивающихся рынков неделя началась с того, что инвесторы продолжили бегство от риска.

«К окончанию вчерашнего дня дня доллар торговался в небольшом плюсе в паре с рублём. Однако основное давление на нацвалюту исходит сейчас не от коррекции на развивающихся рынках, а с рынка «чёрного золота», где нефть сорта Brent потеряла к вечеру более 1%. При этом, по моему мнению, баланс сил на рынке нефти останется на этой неделе крайне неустойчивым, а любое движение котировок в сторону 50 долл. за баррель может открыть дорогу доллару на 65,00 руб.», – прогнозирует он.

Антон Покатович из «БКС Премьер» уверен, что без появления новых активных триггеров внимание рынков остается сосредоточено на угрозе дальнейшего распространения коронавируса 2020 года.

«Несмотря на это, пока рыночные настроения характеризуются всё-таки адекватным восприятием вирусных рисков, нежели движением к паническому пессимизму. Можно предположить, что рублю удастся сохранить весьма умеренную склонность к ослаблению. Лично мне на ближайшую перспективу видится маловероятной активная девальвация рублевой валюты. Поэтому я ожидаю, что сегодня курс доллара будет находиться в коридоре 63,50-64,70 руб.», – резюмировал Покатович.

В свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что в паре доллар-рубль сохранится негативная картина, которая говорит в пользу продолжения роста доллара, ближайшей целью которого выступает сопротивление на уровне 64,40 руб.

Между тем стало известно, что спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали уже второе подряд недельное снижение. На прошлой неделе сальдированная длинная позицию во фьючерсах на рубль сократилась на 9,4%. Об этом, в частности, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). А это самое существенное снижение с середины октября прошлого года. Курс рубля за тот же период снизился на 1.33%.

Если же оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно заметить, что сальдированная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), достигла максимума с 1 недели января 2018 года. При этом длинная позиция по российской валюте управляющих фондами, которая обычно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства, снизилась на 20,7%, и это также максимальное снижение с октября, когда длинная позиция за неделю резко уменьшилась на 21%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Airbus пообещала избавиться от всепроникающей коррупции
      Европейский авиастроительный гигант откупился от следственных органов США, Великобритании и Франции пообещав выплатить им почти 3,62 млрд евро и помочь наказать всех коррупционеров и их подельников, уличенных в многомиллионных взятках. Впрочем, последний пункт является не более чем декларацией: ни одна страна, кроме США и Великобритании, не торопится возбуждать соответствующие уголовные дела
    2. «МиГ» остался в прошлом
      Кадровые назначения в фирме Сухого и ее слияние с РСК «МиГ» в единую структуру неизбежно приведут к исчезновению как самой микояновской корпорации, так и знаменитых истребителей известной на весь мир марки
    3. Подкаст 6-й недели. Оскар 2020: «1917», «Джокер» или «Однажды в Голливуде»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама