Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Вечером в понедельник курс рубля почти полностью растерял темпы роста из-за активно снижающихся мировых цен на нефть, которые падали на опасениях снижения темпов роста мировой экономики и уменьшения спроса на сырьё из-за вспышки китайского коронавируса. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 64,12 руб., что всего на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро, потеряв с закрытия пятницы 11,25 коп., торговался по 70,04 руб.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций. По его мнению, инвесторы продолжают находиться в панике из-за распространением коронавируса, число жертв которого приближается уже к 1 тыс. человек. Напомним, число заболевших смертельной инфекцией составляет только в одном Китае более 40 тыс. человек, из них 908 скончались.

«На прошлой неделе смертность оценивалась примерно в 2%, на этой – уже почти в 5%, – подчеркнул эксперт. – Сейчас как раз подходит к концу двухнедельный инкубационный период, который начался 24-26 января, когда в ряде областей Поднебесной были закрыты границы. Этот показатель чрезвычайно важен для рынков, так как это индикатор эффективности борьбы властей КНР с коронавирусом. И если смертность продолжает расти, значит меры, которые принимаются Китаем недостаточны, что, естественно вызывает обеспокоенность игроков рынка. На этих печальных новостях цены на нефть рухнули к минимальным отметкам за последние 14 месяцев, падают рынки акций Старого Света, США и РФ, а также дешевеет рубль, который продолжит движение вниз в ближайшие несколько дней», – полагает Союнов.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» подчеркнул, что на большинстве валютных площадок развивающихся рынков неделя началась с того, что инвесторы продолжили бегство от риска.

«К окончанию вчерашнего дня дня доллар торговался в небольшом плюсе в паре с рублём. Однако основное давление на нацвалюту исходит сейчас не от коррекции на развивающихся рынках, а с рынка «чёрного золота», где нефть сорта Brent потеряла к вечеру более 1%. При этом, по моему мнению, баланс сил на рынке нефти останется на этой неделе крайне неустойчивым, а любое движение котировок в сторону 50 долл. за баррель может открыть дорогу доллару на 65,00 руб.», – прогнозирует он.

Антон Покатович из «БКС Премьер» уверен, что без появления новых активных триггеров внимание рынков остается сосредоточено на угрозе дальнейшего распространения коронавируса 2020 года.

«Несмотря на это, пока рыночные настроения характеризуются всё-таки адекватным восприятием вирусных рисков, нежели движением к паническому пессимизму. Можно предположить, что рублю удастся сохранить весьма умеренную склонность к ослаблению. Лично мне на ближайшую перспективу видится маловероятной активная девальвация рублевой валюты. Поэтому я ожидаю, что сегодня курс доллара будет находиться в коридоре 63,50-64,70 руб.», – резюмировал Покатович.

В свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что в паре доллар-рубль сохранится негативная картина, которая говорит в пользу продолжения роста доллара, ближайшей целью которого выступает сопротивление на уровне 64,40 руб.

Между тем стало известно, что спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали уже второе подряд недельное снижение. На прошлой неделе сальдированная длинная позицию во фьючерсах на рубль сократилась на 9,4%. Об этом, в частности, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). А это самое существенное снижение с середины октября прошлого года. Курс рубля за тот же период снизился на 1.33%.

Если же оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно заметить, что сальдированная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), достигла максимума с 1 недели января 2018 года. При этом длинная позиция по российской валюте управляющих фондами, которая обычно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства, снизилась на 20,7%, и это также максимальное снижение с октября, когда длинная позиция за неделю резко уменьшилась на 21%.