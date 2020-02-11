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Литва рассекретила инцидент на белорусской АЭС

Москва, 11.02.2020

Органы госбезопасности Литвы выпустили доклад, в котором сообщается о пожаре на Белорусской атомной электростанции, передает РИА «Новости». Уточняется, что происшествие имело место в начале июня 2019 года, в первом блоке станции около реактора. При этом по сведениям, приводимым в документе, белорусская сторона скрывает информацию не только о данном происшествии, но и обо всех инцидентах на БелАЭС.

В ответ на это замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк рассказал изданию «Республика», что случай, о котором упоминается в докладе действительно произошел, но возгорание случилось «в металлическом ведре, и загорелись остатки краски, приготовленной на растворителе». Сам пожар произошел не летом, а в мае прошлого года, и не «в первом блоке», а в «пешеходно-кабельном тоннеле, в котором красили стены и потолок» из-за неосторожности рабочего, который закурил рядом с легковоспламеняющейся краской. В результате нарушения правил пожарной безопасности краска загорелась, огонь был оперативно ликвидирован, а рабочего и мастера уволили.

Михадюк заверил, что в случае повреждения оборудования или строительных конструкций, которые влияют на безопасность АЭС, литовская сторона была бы своевременно проинформирована.

Напомним, изначально Литва была против строительства БелАЭС, считая данную электростанцию угрозой безопасности и экологии в регионе.

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