Манила разорвала соглашение с Вашингтоном о размещении американских войск на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте поступил с Вашингтоном примерно так же, как обычно поступает Дональд Трамп со своими союзниками – в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о размещении на Филиппинах американских войск и военной техники, которое официально называется Соглашение о размещении войск (VFA). Президент Дутерте точно так же, как президент Трамп, известен переменчивым характером и неожиданными решениями. С другой стороны, он никогда не был в восторге от тесного военного союза с Соединенными Штатами и неоднократно намекал и порой прямо заявлял о намерении из него выйти. Сейчас, судя по заявлению президентского пресс-секретаря, в Маниле решили, что настало время стать более независимыми в военной сфере.

«Пришло время, когда мы должны полагаться на себя,- повторил на брифинге в Маниле Сальвадор Панело слова шефа.- Мы усилим нашу собственную оборону и не будем полагаться ни на какие другие страны».

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин подтвердил в Twitter, что в посольство США в Маниле доставлено уведомление о расторжении Соглашения о размещении войск. Полное прекращение действия VFA наступает через 180 дней после уведомления одной из сторон об его расторжении.

Тесные военные связи между США и их бывшей колонией – Филиппинами уходят корнями в начало пятидесятых годов ХХ века. В их основе лежит Договор о взаимной обороне (MTD), который, кстати, президент Дутерте не тронул. Оставил он и Соглашение об углублении военного сотрудничества (EDCA), заключенное при президенте Обаме.

Родриго Дутерте давно собирался ослабить военные связи с США. Последней каплей, похоже, стала отмена Госдепом США визы для Рональда дела Росы, бывшего начальника филиппинской полиции, а сейчас главного борца с наркоторговцами на островах. Поводом для отмены визы послужило его участие в задержании в 2017 году сенатора Лейлы де Лимы, которая часто критиковала президента Дутерте.

Родриго Дутерте, со своей стороны, приказал запретить въезд на Филиппины американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, авторам постановления о запрете на въезд в Америку филиппинских чиновников, причастных к аресту Лейлы де Лимы.

Отмененное Дутерте VFA было подписано в 1998 году. Оно разрешает присутствие на территории Филиппин на ротационной основе тысяч американских военнослужащих, которые оказывают Маниле гуманитарную помощь и участвуют в совместных американо-филиппинских учениях. Кстати, американские и филиппинские военные проводят одно совместное учение за другим. Счет идет на десятки.

За три с половиной года пребывания у власти Родриго Дутерте неоднократно угрожал Вашингтону, но сейчас впервые перешел от слов к делу и расторг соглашение с Америкой. Он много раз обвинял США в лицемерии и в том, что они обращаются с Филиппинами, как с «собакой на привязи».

Президент Филиппин неоднократно обвинял американских военных и в ведении тайной деятельности на островах. В понедельник он даже обвинил Вашингтон в том, что американцы разместили на территории Филиппин свое ядерное оружие. Еще один довод в пользу выхода из VFA – присутствие американских войск на островах делает их объектом потенциального нападения.

По словам Родриго Дутерте, что президент Трамп пытался отговорить его от отмены VFA: «Трамп и остальные пытались спасти Соглашение о размещении войск, но я сказал, что не хочу этого».

Любопытно, что на прошлой неделе в Сенате министры обороны и иностранных дел Филиппин высказались за VFA и отметили его очевидную выгоду для Манилы.

Близким отношениям с Вашингтоном президент Дутерте предпочитает хорошие отношения с Пекином и Москвой. Он регулярно хвалит политику Китая и России и напоминает об их помощи в военной сфере, хотя она, считают в США, не идет ни в какое сравнение с помощью, оказывавшейся Филиппинам Пентагоном. По данным Reuters, за два десятилетия США оказали Маниле военной помощи на 1,3 млрд долларов.