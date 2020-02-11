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Россия увеличила экспорт нефти благодаря санкциям США

Москва, 11.02.2020

Американские санкции помогли России нарастить экспорт сырой нефти в США, пишет немецкое издание Die Welt. СМИ поясняет, что Москва смогла увеличить физический экспорт сырой нефти благодаря торговым ограничения, которые Вашингтон ввел против России, а также санкциям США против Тегерана и Каракаса.

Издание ссылается на данные американского Агентства энергетической информации. Согласно опубликованным сведениям РФ вышла в октябре прошлого года на второе место по поставкам нефтепродуктов в США, обойдя по данному показателю Мексику. Первое место по объему поставок нефти в США занимает Канада. В ноябре 2019 года Россия экспортировала в США 19,2 миллиона баррелей нефти, что в два с половиной раза превысило показатель аналогичного периода 2018 года, став историческим рекордом.

Автор материала также отмечает, что на Западе констатировали факт адаптации российской экономики к санкциям, под которыми она находится с 2014 года.

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