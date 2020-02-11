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Обанкротиться будет легко и дешево

Москва, 11.02.2020
Минэкономразвития готовит законопроект о банкротстве, который учтет все нюансы процедуры для физических и для юридических лиц. Банкротства юрлиц это отдельная большая тема, а вот про граждан можно сказать, что им пройти через эту процедуру достаточно просто и выгодно сейчас и, по-видимому, будет как минимум не сложнее в дальнейшем.
#Закон о банкротстве
#Экономика
  • Обанкротиться будет легко и дешево

От имущества частного лица - должника кредитору при банкротстве достается несколько процентов

DPA/TASS Автор: Klaus Ohlenschlger

Как заявил на круглом столе в Совете Федерации замминистра экономического развития Илья Торосов, России необходим комплексный подход к процедуре банкротства как граждан, так и компаний. Минэкономразвития готовит соответствующий законопроект.

«Мы должны менять банкротство комплексно, иначе лоскутно мы не добьемся результата», — цитируют “Известия” чиновника. По его словам, документ учтет все нюансы как юрлиц, так и физлиц».

Также, по словам Торосова, обсуждается идея отказа от процедуры наблюдения в банкротстве. И, безусловно, важным моментом является упрощенная процедура для физлиц. В ее рамках они смогут обанкротиться как в досудебном порядке, так и в суде в упрощенном порядке. «То есть это будет им дешевле», - сказал замминистра.

Вдобавок он рассказал, что готовится и новый порядок торгов. На смену обычным должны прийти голландские аукционы с плавающим ценообразованием, когда первоначально предложенная аукционистом цена может как вырасти в процессе торгов, так и упасть, в зависимости от спроса. Министерство «работает над созданием так называемого маркет-плейса, который позволяет заранее получить информацию о будущих торгах».

Как показывает практика, закон «О несостоятельности (банкротстве)» выгоден, в основном, гражданам-должникам, поясняет адвокат юридической компании «СКП» Антон Соничев. Например, в 2019 году банкротами были признаны 69 тысяч граждан, что на 47% больше, чем в 2018 году. При этом в 90 % случаев банкротную процедуру инициируют сами должники. Если поправки об упрощенном банкротстве вступят в силу, то число заявлений от граждан резко возрастет. А эффективность процедуры для кредиторов, в свою очередь, еще снизится (сейчас удовлетворяется примерно 6 % требований кредиторов, включенных в реестр).

Что касается введения нового механизма торгов, то он позволит сократить издержки на реализацию имущества банкрота и сократить сроки процедуры, полагает юрист. При этом начальная цена будет привязана не к рыночной, а к ликвидационной стоимости активов, из-за чего она будет ниже примерно на 20 %. Этот момент будет привлекать большее количество покупателей. С другой стороны, внедрение голландской системы торгов может привести к тому, что кредиторы будут недополучать значительные денежные средства, что негативно скажется на процедуре банкротства.

Сегодня, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, несмотря на то, что число потенциальных банкротов, то есть граждан с задолженностью свыше 0,5 млн рублей и просрочкой более 3 месяцев, несравнимо выше числа банкротств, в целом механизм работает. Но неидеально. Он обращает внимание на то, что в 9 из 10 случаев инициируют банкротства сами должники-физлица, а отнюдь не кредиторы.

Причина достаточно проста, говорит юрист: признание такого заемщика банкротом в большинстве случаев банку невыгодно, так как если требования не обеспечены залогом, то удовлетворить требования кредитора в большинстве случаев невозможно. Он напомнил, что банкрот отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, однако это не распространяется на имущество членов его семьи, кроме того, в рамках конкурсного производства не может быть реализовано единственное жилье. Как итог, по статистике, из 100 рублей заявленных кредиторами требований к физлицу, удовлетворяются требования на 3-4 рубля, остальное списывается по завершении процедуры.

Как считает Дмитрий Горбунов, логично, при наличии согласия кредиторов, реализовать механизмы упрощенного банкротства физлиц. Он также отмечает, что эта процедура, несмотря на снижение госпошлины, остается достаточно дорогой с учетом  стоимости услуг управляющего (25 тыс. рублей), оценщиков, публикации сообщения в СМИ и доступна далеко не каждому потенциальному банкроту.

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