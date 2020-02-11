Определена программа международной конференции INOPharma-2020

В этом году INOPharma пройдёт 12 марта на площадке Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 4), это один крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России, расположенной в центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля, Дома Правительства Российской Федерации и здания Правительства Москвы. Организатором мероприятия стала компания «Деловая Столица».

Определена ключевая тема пленарного заседания: «Развитие российской фармацевтики: уникальный путь или международная кооперация?». Обсуждение пути развития отечественной фармацевтической промышленности с учётом текущего состояния и достижений, а также положений стратегических документов, определяющих перспективный облик, в первую очередь – Национального проекта «Здравоохранение», стратегии «Фарма-2030», инновационные решения в ядерной медицине, развитие персонализированной медицины, совершенствование регуляторной политики в фармацевтической отрасли, ускорение модернизации научно-производственной базы фармкомпаний.

В рамках деловой программы мероприятия запланировано проведение круглых столов по актуальным темам: «Инновационные решения в ядерной медицине. Ядерная аптека», «Актуальные тренды взаимодействия науки и бизнеса в целях создания инноваций», «Персонализированная медицина» и др.

С актуальной программой конференции INOPHARMA 2020 можно ознакомиться на сайте конференции: http://inopharma.ru/uploads/images/articles/inopharma2019-program-4.pdf.

Для участия в международной конференции все желающие должны будут зарегистрироваться: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgf6uKhAomeqiPMH4Q9ad28fUDFLhPKf2jnUllJRX4MKYiug/viewform.

По вопросам участия в конференции, организации тематических сессий и пресс-мероприятий просим вас обращаться: телефон (495) 697-53-33, адрес электронной почты dmitriy.pilnov@sbmrussia.com.