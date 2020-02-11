Особенности скуловой имплантации

Используемые в настоящее время способы протезирования зубов обеспечивают возможность восстановить красивую улыбку не просто при полном отсутствии зубов, но и при атрофии челюстей. Один из таких способов – скуловой имплант. Она предусматривает установку имплантатов в скуловой кости, поэтому данный метод и получил такое название.

Особенности метода

Длина используемых для скуловой имплантации - Zygoma стержней-имплантатов достигает шести сантиметров. Фиксация имплантатов осуществляется в скуловой кости под углом, без участия лицевого нерва и пазух. По этой причине вероятность осложнений наподобие пареза близка к нулю. Данный метод подходит как для частичного протезирования жевательных зубов, так и для полной реконструкции всего зубного ряда. Комфортность такой имплантации для пациента обеспечивается за счет следующих присущих ей особенностей:

Быстрота установки протеза. Обычно на это уходит один-два дня, в сложных случаях – до одной недели.

Высокие эстетические свойства. Металлическое основание протеза облицовывает копирующий десну акрил, а коронки изготавливаются из керамокомпозита или пластика, не имеющего внешних отличий от природной зубной эмали. Выполненный из такой комбинации материалов протез выглядит ничуть не хуже собственных зубов.

Отсутствие необходимости в наращивании челюстной ткани. Ввиду того, что вживление имплантатов осуществляется под наклоном на большой глубине в скуловой кости, нужды в использования синус-лифтинга нет.

Минимальное количество противопоказаний и возможных осложнений. Имплантаты такого типа могут устанавливаться даже при сильной атрофии или воспалении костной ткани. Ввиду того, что такие имплантаты устанавливаются в скуловых костях (т. е. выступают за границы челюстей), риск воспаления исключается.

Высокая надежность. Вероятность расшатывания и выпадения скуловых имплантатов равна нулю. Практика показывает, что минимальная приживаемость таких имплантатов в десятилетней перспективе составляет 95,2%.

Возможность трехмерного моделирования результата операции. Пациент имеет возможность увидеть, что он получит в результате скуловой имплантации, еще перед ее проведением. Прежде чем приступать к процедуре, врач выполняет компьютерную томографию челюсти и получает ее 3D-модель. Это дает возможность с максимальной точностью выбрать наиболее подходящие точки для приживления имплантатов. В некоторых стоматологических клиниках муляж челюсти печатают на 3D-принтере, после чего доктор устанавливает имплантаты в эту модель для практической оценки того, насколько они подходят пациенту и как прочно будут закреплены. Такой подход позволяет избежать любых ошибок и неточностей еще на предварительной стадии перед установкой имплантатов.

Протоколы, используемые при установке протезов на базе скуловой имплантации

В связи с тем, что скуловая имплантация, по существу, не рассматривается специалистами в качестве самостоятельного протокола лечебных процедур, при полном отсутствии зубов ее используют в одном из трех протоколов, приведенных ниже: