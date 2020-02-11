Особенности скуловой имплантации

Используемые в настоящее время способы протезирования зубов обеспечивают возможность восстановить красивую улыбку не просто при полном отсутствии зубов, но и при атрофии челюстей. Один из таких способов – скуловой имплант. Она предусматривает установку имплантатов в скуловой кости, поэтому данный метод и получил такое название.
Особенности метода
Длина используемых для скуловой имплантации - Zygoma стержней-имплантатов достигает шести сантиметров. Фиксация имплантатов осуществляется в скуловой кости под углом, без участия лицевого нерва и пазух. По этой причине вероятность осложнений наподобие пареза близка к нулю. Данный метод подходит как для частичного протезирования жевательных зубов, так и для полной реконструкции всего зубного ряда. Комфортность такой имплантации для пациента обеспечивается за счет следующих присущих ей особенностей:
- Быстрота установки протеза. Обычно на это уходит один-два дня, в сложных случаях – до одной недели.
- Высокие эстетические свойства. Металлическое основание протеза облицовывает копирующий десну акрил, а коронки изготавливаются из керамокомпозита или пластика, не имеющего внешних отличий от природной зубной эмали. Выполненный из такой комбинации материалов протез выглядит ничуть не хуже собственных зубов.
- Отсутствие необходимости в наращивании челюстной ткани. Ввиду того, что вживление имплантатов осуществляется под наклоном на большой глубине в скуловой кости, нужды в использования синус-лифтинга нет.
- Минимальное количество противопоказаний и возможных осложнений. Имплантаты такого типа могут устанавливаться даже при сильной атрофии или воспалении костной ткани. Ввиду того, что такие имплантаты устанавливаются в скуловых костях (т. е. выступают за границы челюстей), риск воспаления исключается.
- Высокая надежность. Вероятность расшатывания и выпадения скуловых имплантатов равна нулю. Практика показывает, что минимальная приживаемость таких имплантатов в десятилетней перспективе составляет 95,2%.
- Возможность трехмерного моделирования результата операции. Пациент имеет возможность увидеть, что он получит в результате скуловой имплантации, еще перед ее проведением. Прежде чем приступать к процедуре, врач выполняет компьютерную томографию челюсти и получает ее 3D-модель. Это дает возможность с максимальной точностью выбрать наиболее подходящие точки для приживления имплантатов. В некоторых стоматологических клиниках муляж челюсти печатают на 3D-принтере, после чего доктор устанавливает имплантаты в эту модель для практической оценки того, насколько они подходят пациенту и как прочно будут закреплены. Такой подход позволяет избежать любых ошибок и неточностей еще на предварительной стадии перед установкой имплантатов.
Протоколы, используемые при установке протезов на базе скуловой имплантации
В связи с тем, что скуловая имплантация, по существу, не рассматривается специалистами в качестве самостоятельного протокола лечебных процедур, при полном отсутствии зубов ее используют в одном из трех протоколов, приведенных ниже:
- All-on-4. Данный протокол предусматривает применение четырех имплантатов, из которых два устанавливаются по бокам и два – спереди. Из них скуловыми могут быть как все имплантаты, так и только два расположенных по бокам. Ввиду того, что отдел челюсти у основания скуловой кости в меньшей степени страдает от атрофии, установка имплантатов производится с высокой степенью надежности, так что данный метод подходит для применения даже при существенной атрофии боковых участков челюсти. Необходимость в проведении костной пластики в данном случае отсутствует. Фиксация протеза производится немедленно или спустя два-три дня после проведения операции.
- All-on-6. В данном протоколе предусматривается использование шести имплантатов, из которых скуловыми могут быть все шесть, четыре либо два. Благодаря большому количеству опор степень поддержки и прочность установки протезов повышаются. Данный протокол подходит для применения при чрезвычайно сильной атрофии костей. Фиксация протеза чаще всего осуществляется в день проведения операции и никогда не позже, чем через трое суток.
- Basal Complex. Показанием к проведению комплексной базальной имплантации является существенная атрофия челюстей. При использовании данного протокола выполняется установка от восьми до четырнадцати имплантатов на один ряд зубов. На боковых участках челюсти они устанавливаются под наклоном, благодаря чему достигается увеличение площади контакта с костными тканями, а высокая надежность закрепления имплантатов обеспечивается за счет их увеличенной длины. Установка протеза осуществляется спустя два-три дня.