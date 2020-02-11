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Представитель Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) выступит на RAWIFORUM 2020

Москва, 11.02.2020
Новым спикером пленарного заседания форума «Ветроэнергетика в России: приоритет или эксперимент?» стал заместитель директора Центра инноваций и технологий Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) д-р Роланд Рёш. Доктор Рёш представит доклад о трендах и прогнозе развития мировой ветроэнергетики.
  • Представитель Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) выступит на RAWIFORUM 2020

предоставлено пресс-службой

Д-р Роланд Рёш является профессором экономики энергетики в Дармштадском университете прикладных наук (Darmstadt University of Applied Sciences), 15 лет работал в подразделении нефтегазовой и энергетической промышленности в Shell и E.ON. До прихода в E.ON был консультантом по энергетическому рынку в Lahmeyer International и исследователем в области возобновляемых источников энергии.

Г-н Рёш обладает солидным опытом работы на энергетических рынках, в области экономики энергетики и энергетических стратегий, управления интеграцией возобновляемых источников энергии, разработки энергетических проектов и финансирования проектов. В настоящее время в IRENA он руководит разработкой проектов возобновляемой энергетики, известных как IRENA Project Navigator, RE Innovation (инновации в возобновляемой энергетике), Grids and Flexibility for the Power Sector Transformation (роль гибких электроэнергетических систем в преобразовании энергетического комплекса) и Gas Sector Transformation (преобразование газовой отрасли).

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) — организация, основанная в 2009 году для поддержки использования всех форм возобновляемых источников энергии, включая биоэнергетику, геотермальную, гидроэнергетику, энергию океана, солнца и ветра.  IRENA содействует наращиванию темпов использования возобновляемых источников энергии во всем мире и распространению знаний и технологий в этой области. Членами организации являются 161 страна и 30 стран планируют присоединиться.

Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 состоится с 19 по 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Регистрация на форум проходит на сайте RAWIFORUM 2020.

Регистрация на сайте  RAWIFORUM 2020 

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