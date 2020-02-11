Прогноз погоды: синоптики огорошили прогнозом на март

Февраль приближается к своему экватору. Не за горами – март – первый месяц календарной весны. Но как предупреждают синоптики, ждать резкого потепления, как минимум до середины месяца, не стоит. По прогнозу метеорологов, погода в марте продолжит удивлять жителей России, а в некоторых регионах страны просто огорошит своими низкими температурными показателями, снегопадами и в целом очень нестабильной климатической ситуацией, которая больше характерна для февраля.

Прогноз погоды на март-2020 в Сибири и на Урале

По прогнозу синоптиков, зимняя погода ждёт в марте жителей Сибири и Урала. Так, в Новосибирской области почти весь март будут держаться морозы, которых почти не было этой зимой. Например, в середине первого месяца календарной весны воздух в ночные часы будет остывать до минус 20. В Красноярском крае продолжатся температурные перепады – в начале марта здесь, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно, снежно, но относительно тепло – минус 3-5. После 10 марта резко похолодает – до минус 15-20. К середине месяца температурный маятник вновь качнётся в сторону весенней погоды – местами будет даже оттепель. Но в 20-х числах первого месяца календарной весны погода шокирует 20-градусными морозами.

Температурные качели ожидаются и на Урале. В частности, в Екатеринбурге март начнётся с обманчивой оттепели. Но уже в середине месяца сюда вернется зима с обильными снегопадами и ночными морозами до минус 21-23. Похожая обстановка, по прогнозу синоптиков, почти весь март будет также в Магнитогорске, Челябинске, Кургане, и Тюмени.

Погода в марте на северо-западе России и в СПб

По прогнозу синоптиков, первые недели марта-2020 огорошат жителей Северо-Западного федерального округа (СФЗО). Несмотря на то, что в декабре, январе и начале февраля погода была аномально тёплой, в марте эта тенденция на северо-западе России не сохранится. Как предупреждают метеорологи, почти все регионы СФЗО окажутся под влиянием обширных арктических холодных воздушных масс. Под их влиянием в период с 1 по 10 марта, по прогнозу погоды, резкого похолодает в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, где столбики термометров предположительно опустятся до минус 10-15. При этом возможен сильный ветер, снег и даже метель с заносами на дорогах. После 10 марта станет значительно теплее, но при столкновении циклонических и антициклонических воздушных масс на территории всей Ленинградской области возможен ледяной дождь, мокрый снег и сильная гололедица.

В Архангельской области в начале марта также ожидается пасмурная погода. Но здесь осадки будут не такими интенсивными, зато в ночные часы столбики термометров в некоторые дни будут опускаться до минус 15-17.

В Вологодской области и других регионах, входящих в состав СЗФО, температурный фон будет не таким колючим, но при этом и здесь ожидаются обильные снегопады и порывистые ветра, а дневная, и ночная температуры будут почти на 10 градусов ниже нормы. Кроме того, синоптики прогнозируют резкие перепады атмосферного давления.

Потепление же, по прогнозу метеорологов, на всей территории округа начнётся с середины марта, когда климатическая весна наконец-то совпадёт с календарной.

Погода в марте-2020 в Москве и регионах Центрального федерального округа. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, холодный март, который по всем своим показателям будет напоминать февраль, ожидается в Москве и других регионах Центрального федерального округа. Например, в Калужской и Тульской областях, по прогнозу синоптиков, до начала третьей декады первого календарного месяца весны погода будет очень нестабильной. В частности, метеорологи предупреждают о снежных ураганах с морозами, которые будут чередоваться с погожими солнечными днями и кратковременной оттепелью.

В Московской, Смоленской и Тверской областях в начале марта, по прогнозу синоптиков, столбики термометров будут опускаться до минус 5-7 днём и до 10-12 ниже нуля в ночные часы. Такая погода сохранится здесь почти до 20-х чисел марта, а существенное потепление начнётся уже ближе к началу апреля.

Как поясняют синоптики, климатические показатели, которые будут фиксироваться в марте, больше характерны для февраля. Таким образом, предположения специалистов-метеорологов, о том, что погода в России сместилась на месяц, могут подтвердиться.

При этом синоптики в очередной раз напоминают, что вероятность исполнения долгосрочного прогноза составляет от 15% до 30%. А более точную погоду на март можно будет узнать не ранее конца февраля.