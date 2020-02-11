Прогноз погоды в Москве: синоптики предупредили о морозах в феврале

В Москве, где климатическая ситуация в очередной раз поменялась, и вновь стало тепло, по прогнозу синоптиков, до конца февраля ещё неоднократно похолодает, пройдут снегопады, а при усилении ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются метели.

Погода в Москве, прогноз на 14 дней

При этом во вторник, 11 февраля в регионе ожидается мокрый снег, который местами станет налипать на деревья и провода. На дорогах будет скользко, после полуночи при выпадении очередной порции снега, возможны снежные заносы. При этом днём температурный фон в Москве установится на уровне от нуля до плюс 1. После полуночи похолодает до минус 1.

До конца недели столичный регион останется под влиянием активных атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют облачную погоду, в некоторые сутки пройдут осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура днём в Москве будет составлять от нуля до плюс 2.

Сильный дискомфорт москвичам и гостям столицы доставят перепады атмосферного давления. К среде оно понизится до 728-730 мм рт. ст. Но уже во второй половине недели атмосферное давление заметно повысится, температурный фон будет выше нормы и сохранится примерно до 20 февраля.

Очередное похолодание придёт в Москву 21 февраля. По прогнозу синоптиков, в этот день подморозит до минус 5-7. При этом в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 8-10. До начала марта в Москве будет прохладно, ближе к концу последнего календарного месяца зимы – умеренно морозно, но вполне комфортно. Атмосферное давление стабилизируется, будет выпадать небольшой снег, а погодные градусники покажут минус 1-2.

Из летописи московской погоды

Сегодня в Москве облачно, снежно, юго-западный ветер местами усиливается в порывах до 20 метров в секунду, а температура повышается до плюс 1. Но до рекордного тепла во вторник всё-таки не дойдет. Согласно летописи московской погоды, самым тёплым 11 февраля было в 1879 году, когда градусники показывали плюс 4.

При этом рекордные морозы в этот день были зафиксированы в 1930 году. Тогда воздух остывал до минус 31,2. В 1988 году 11 февраля в Москве выпало 10,9 мм осадков при норме 36 мм. 11 февраля 2019 года фиксировался небольшой мороз – ночью столбики термометров опускались до минус 4,4, в светлое время суток - до минус 0,2, а среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения сразу на 7 градусов.