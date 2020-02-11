Рубль реально укрепился

Банк России заявил, что реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе 2020 года увеличился на 1,7% по сравнению с декабрем 2019 года. Это произошло, несмотря на бегство инвесторов из рисковых активов на фоне панических настроений из-за коронавируса во всем мире.

При этом, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ, в отчетный период реальный эффективный курс рубля к доллару вырос на 2,4%, к евро - на 2%. При этом по итогам 2019 г. реальный эффективный курс рубля вырос на 8,4%, в том числе к доллару - на 7,6%, к евро - на 11,7%.

Реальный эффективный курс (real effective exchange rate ,REER) для рубля – цена российской валюты, рассчитываемая по двусторонним его курсам к валютам основных торговых партнёров страны, взвешенных по их доле во внешнеторговом обороте, и с учётом инфляции, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Среди ключевых партнёров России первые пять мест сейчас занимают Китай (17,6%), Германия (9,7%), Нидерланды (7,7%), Беларусь (5,6%), Италия (4,4%).

REER показывает, отмечает аналитик, как меняется стоимость нашей валюты в течение определённого времени в отношениях экспорта и импорта. Укрепление эффективного курса означает определённый позитив – в том, что сокращается инфляция, валюта страны становится сильнее, надёжнее. Это, в частности, делает более выгодным импорт - закупка товаров за рубежом становится дешевле.

Однако для экономик, где экспорт больше импорта, то есть положительный торговый баланс, к которым относится и Россия, повышение курса может восприниматься как негатив. Ведь при этом экспорт, например, одного и того же барреля нефти приносит меньше дохода в рублях, объясняет Марк Гойхман. Преимущества в импорте перекрываются потерями в экспорте. Сейчас давно ведущие страны не гордятся силой своей валюты. Наоборот, отношения можно назвать «игрой в поддавки». У кого курс слабее по сравнению с другими, кто «поддался», тот и выигрывает. Таким образом, произошедшее увеличение REER рубля достаточно противоречиво по последствиям, имеет и плюсы, и минусы.

В сравнении с предыдущими годами ситуация выглядит следующим образом, говорит эксперт. В 2018 г. показатель снизился на 7,7%, в 2017 г. – поднялся на 15,9%, в 2016 г – практически не изменился (уменьшение на 0,5%). Итоги 2019-января 2020 г.г. по REER стали возможны из-за относительно высоких цен на сырьё, относительно жёсткой политике ЦБ России на фоне «мягкости» центробанков стран-партнёров, мерам по увеличению налогов и ограничению денежной массы и пр.

Соотношение данных факторов будет, вероятно, играть решающую роль и в ближайшей перспективе, считает Марк Гойхман. Но теперь уже и ЦБ последовательно снижает ставку, и цены на энергоносители уменьшаются, и новое правительство нацелено на масштабное финансирование нацпроектов с вливанием бюджетных средств. Поэтому есть высокая вероятность в текущем году перейти от положительного к умеренно отрицательному REER рубля.

Понимание состояния реального эффективного курса рубля нужно для того, чтобы составить себе представление о движении курсов с поправкой на инфляцию, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, к реальным торгам этот показатель имеет мало отношения, хотя конкретно в этот раз индикатор совпал с общими настроениями и действительно отразил происходящее.

В этом году рубль демонстрирует повышенную чувствительность к поведению сырьевых цен и глобальному отношению мировых инвесторов к риску - в 2019-м нацвалюта держалась как будто автономно. Сейчас рубль выглядит адекватно конъюнктуре, доллар заключен в рамки 63,80-64,55, евро - 69,50-71,35. Пока эти диапазоны останутся актуальными, считает аналитик.