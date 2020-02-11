Си Цзиньпин: коронавирус можно полностью победить

Си Цзиньпин – председатель КНР – заявил, что его страна станет ещё более процветающей державой, после того как сможет победить новый тип коронавируса, который продолжает бушевать в стране.

По словам лидера Поднебесной, Китай обладает всеми возможностями, чтобы одолеть эпидемию, полностью победив её, передаёт РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Кроме того, Си выразил уверенность, что после окончательной победы над пока ещё смертельным коронавирусом Поднебесная станет более процветающей и мощной мировой державой.

Ранее сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на африканском континенте впервые зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. По словам директора департамента Африки МИД РФ Олега Озерова, такие случаи уже есть.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая поставили в известность ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в стране. Вслед за этим многие страны, в том числе и Россия, приняли решение эвакуировать своих граждан из зоны вспышки эпидемии, а также временно закрыть границы в КНР. Согласно последним данным, число заболевших смертельным коронавирусом, составляет 42,638 тыс., из них более 1 тыс. человек скончались.