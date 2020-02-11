Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы

США должны создать «самые мощные» ядерные силы в мире без всяких договоров о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с губернаторами. Он подчеркнул, что с США хотят «вести переговоры одновременно Россия, и Китай» с целью остановить трату «миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие».

«Единственное, что я могу сделать пока нет соглашения, - это создать самые мощные ядерные силы в мире», - цитирует президента США РИА «Новости».

Напомним, в начале 2020 года в Вене прошла двусторонняя встреча, на которой Россия и США обсудили варианты выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, однако, на саммите так и не удалось достичь понимания относительно будущего СНВ-3.