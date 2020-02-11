Украина будет судить вернувшихся «беркутовцев»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что двое бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые вернулись на Украину после обмена, предстанут перед судом. «Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился. Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе», - сказал Рябошапка.

В декабре 2019 года Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами передала ДНР и ЛНР пятерых бывших сотрудников «Беркута», обвиняемых в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. Двое из них в феврале 2020 года вернулись на территорию Украины.