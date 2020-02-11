В Киеве заявили о гибели украинской промышленности

Промышленность Украины гибнет, с таким заявлением выступил депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112».

По его словам, на Украине впервые, начиная с 2015 года, падает производство промышленного сектора. Для исправления ситуации необходимо создать министерство промышленности, а также создать как можно больше рабочих мест, и начать процесс продвижения товаров из Украины на мировом рынке.

Дубинский считает большой ошибкой постоянную смену министров в правительстве. Он также высказал непонимание, почему в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой СССР, нет министерства промышленности.

С депутатом не согласен украинский министр экономики Тимофей Милованов, который считает, что в спаде промышленного производства виновато отсутствие спроса на продукцию страны.