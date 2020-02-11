В МИД РФ заявили о возможном срыве «нормандского» саммита в апреле

Как рассказал в интервью агентству РИА «Новости» замглавы российского МИД Андрей Руденко, встреча лидеров «нормандской четверки», которая должна пройти в апреле, находится под угрозой срыва из-за позиции Киева. Украина не торопится выполнять «Парижский пакет» договоренностей по урегулированию кризиса в Донбассе, добавил дипломат.

Напомним, на встрече в Париже в декабре прошлого года лидеры «нормандского формата» пришли к договоренности провести очередной саммит в апреле 2020 года в Берлине. К этому времени Украина, ДНР И ЛНР взяли на себя обязательства развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, активизировать усилия по разминированию, а также обменяться военнопленными. Киев к назначенному сроку должен был закрепить в своем законодательстве «формулу Штайнмайера», а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса и обеспечить его действие на постоянной основе.

Руденко сообщил, что к настоящему моменту состоялся только обмен пленными, «остальное не выполнено», а заявления украинских политиков «вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить».

Напомним, в «Нормандскую четверку» входят главы России, Украины, Германии и Франции, которые ищут пути выхода из конфликта на востоке Украины.