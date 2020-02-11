В Минске озвучили желаемую стоимость российской нефти для Белоруссии

Белоруссия хотела бы покупать у России нефть по стоимости не выше 83-85% без учета экспортной пошлины от цен на сырье на мировом рынке, заявил первый заместитель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой. Также Минск настаивает на том, чтобы цена на нефть для белорусских и российских потребителей формировалась на одинаковых принципах, добавил чиновник, пишет Газета.ру.

В настоящий момент Россия продает нефть Белоруссии на 17% ниже мировой, но если «убрать пошлину и взять чистую цену, то получается, что Минск закупает нефть фактически по мировой стоимости, добавил Крутой. Он уточнил, что речь идет о стоимость нефти марки Brent, добавляя премию к которой российские компании стремятся ее увеличить.

Крутой считает, что добавлять премию имело бы смысл, в случае продажи Минску нефти за 50% от мировой цены. Ожидается, что к 2024 году стоимость российской нефти для Белоруссии полностью сравняется с мировой из-за налогового маневра.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика закупит у России в 2020 году около 22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти по уровню цен не превышающих цены 2019 года.