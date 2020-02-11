В Минтруде объяснили, почему работающим пенсионерам не индексируется пенсия

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена по российскому законодательству, рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Чиновник добавил, что всю недополученную индексацию таким пенсионерам перечислять после завершения трудовой деятельности.

«Действующим порядком не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам», - цитирует министра агентство РИА «Новости». Котяков добавляет, что в период трудовой деятельности таким пенсионерам «начисляются соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии», а к моменту завершения трудовой деятельности они получат «всю накопленную индексацию».

Пояснение прозвучало в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. Напомним, ранее в правительстве сообщили о значительном сокращении пенсионеров благодаря проведенной пенсионной реформе, предусматривающей увеличение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, женщин до 60 лет.