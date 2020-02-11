В Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится инкубационный период коронавируса

По сообщению ВОЗ, в среднем инкубационный период коронавирусной инфекции длиться 5,2 дня, говорится на сайте Роспотребнадзора. Статистика приводится согласно данным, которые получены на основании истории болезни завозных случаев.

Средний инкубационный период инфекции может достигать 14 дней, сообщил член исследовательской группы по вирусным инфекциям Гуань Вэйцзе. В этой связи руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит причин продлевать карантин в регионах, где ранее отмечены случаи заболевания коронавирусом. Она согласна со специалистами ВОЗ, которые определили инкубационный период коронавируса в 14 дней, соответственно двух недель достаточно для карантинного периода.

В сообщении российского ведомства также уточняется, что по результатам исследования, которое проводилось под руководством ведущего вирусолога Китая Zhong Nanshan, минимальный показатель для инкубационного периода вируса составляет три дня, а максимальный в редких случаях до 24 дней.

«По данным ВОЗ на основании истории болезни завозных случаев, средний инкубационный период - 5,2 дня», - отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, 31 декабря власти Китая поставили в известность ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в стране. Вслед за этим многие страны, в том числе и Россия, приняли решение эвакуировать своих граждан из зоны вспышки эпидемии, а также временно закрыть границы в КНР.