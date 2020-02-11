Запуск «Северного потока – 2» наметили на конец 2020 года

Запуск газопровода «Северный поток – 2» запланирован на конец 2020 года. Об этом говорится в специальной презентации, которая подготовлена ко Дню инвестора компании Nord Stream 2.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что газопровод будет введён в эксплуатацию уже до конца этого года, или в первом квартале 2021 года.

При этом, по словам президента, наша страна сможет достроить газопровод самостоятельно, предположительно, при помощи судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому». В настоящее время судно проходит модернизацию, завершение которой намечено в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что В самое ближайшее время американский конгресс может ввести новые ограничительные меры против проекта газопровода «Северный поток — 2». По данным немецкого издания Handelsblatt, которое ссылается на дипломатические круги в США, санкции будут введены, если РФ постарается проложить остающиеся километры газопровода.

При этом отмечается, что санкции против «Северного потока – 2» могут быть приняты в конце февраля или в начале марта. Предположительно, новые ограничительные меры будут направлены против инвесторов из государств Старого Света, а также компаний, которые будут принимать «голубое топливо» от российского газопровода.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.