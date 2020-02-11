Зеленский пообещал украинцам «польские зарплаты»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться трехкратного роста зарплат украинцев за 4 года. «Я хочу, чтобы у нас средняя заработная плата, как в Польше. Я уверен, я хочу верить, что мы за эти 4 с половиной года, может мы осуществим эту мечту. В Польше сейчас работают несколько миллионов украинцев. А вернутся если тут будет мотивация», - сказал Зеленский.

Средняя заработная плата в Польше составляет около 1100 евро в месяц, а средняя зарплата на Украине равняется 400 евро в месяц.