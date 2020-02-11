Зеленский уволил «человека Коломойского» с должности главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента Украины (бывшая администрация президента) и назначил на эту должность своего бывшего помощника Андрея Ермака. В качестве помощника президента Ермак курировал внешнеполитическое направление.

До назначения главой администрации президента Андрей Богдан в качестве адвоката представлял интересы олигарха Игоря Коломойского, на телеканале которого выходили юмористические передачи с участием Владимира Зеленского и телесериал «Слуга народа».