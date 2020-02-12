Инвесторам обещали достроить «Северный поток —2» в 2020 году

«Газпром» подготовил презентацию ко Дню инвестора, согласно которой, проект «Северный поток — 2» должен быть завершен до конца 2020 года. Информация на этот счет очень скупая. В двух сетевых графиках «Северный поток — 2» обозначен как завершаемый в 2020 году. Он является «ключевым инвестиционным проектом». Еще в одном разделе презентации «давление» на Nord Stream 2 обозначено среди трех главных внешних вызовов, с которыми в 2019 году столкнулась компания «Газпром» на европейском направлении (наряду с падением на 44% спотовых цен на газ и «теплой зимой»).

В январе Владимир Путин не исключал, что газопровод может быть достроен, в том числе в первом квартале следующего года, констатируя безусловный сдвиг окончания срокв строительства.

С тех пор появилось несколько утечек по поводу того, с помощью каких именно плавсредств «Газпром» завершит строительство от датской экономической зоны Балтики до Германии. Сейчас вновь появились неофициальные предположения, что этим займется наилучшим образом приспособленное судно «Академик Черский», которое компания на момент ухода иностранного подрядчика (в декабре) продолжала держать на Дальнем Востоке, дав повод для упреков в непредусмотрительности. Буквально накануне появилась информация о том, что судно направилось в Сингапур, наряду с сообщениями о его «масштабной модернизации».

В то же время официально, по информации ТАСС, дооснащение судна предназначено для использования его в проекте Сахалин-3. В «Газпром флоте» на запрос ТАСС относительно целей прибытия судна в Сингапур не ответили. Возможно, в «Газпроме» избегают разговоров на эту тему, чтобы не привлекать к ней дополнительного недоброжелательного внимания.

«Северный поток — 2» стал поводом к тому, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что отношения ЕС и России еще больше укрепились, и это, разумеется, очень серьезно раздражает властные круги в США.

Вообще же, говорит он, когда задумывался «Северный поток — 2», европейский энергетический рынок был на пике роста, поэтому ни у кого не возникало сомнений в необходимости его финансирования. Сейчас же этот рынок претерпел серьезные изменения, более того изменилось законодательство, серьезно ограничив третьи страны, поставляющие ресурсы, в использовании построенных ими мощностей на территории ЕС. Рынок наполнен предложением как из России, так и из других источников, в том числе есть большое предложение СПГ-ресурса.

В этом плане отставание проекта от графика и запуск его на год позже не мешает работе «Газпрома» на европейском рынке, говорит эксперт. Но это бы сильно ударило по компании, если бы договор о транзите газа через Украину не был заключен.

Совершенно очевидно, отмечает, в свою очередь, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, что США использует санкции с целью продвижения собственных энергетических услуг по СПГ. А значит, после завершения «Северного потока — 2» можно ожидать новых ограничений, в этот раз против самих покупателей топлива, как это уже было реализовано в случае с Ираном.

Конечно, европейцам это не выгодно: порядка 40% всего газа в Европу поступает из России, и с учетом новой «зеленой» политики ЕС и отказа от угля, спрос на российское топливо будет расти дальше. Сопротивление европейцев помехам будет мощным: в то время как «Газпром» пытается найти способы решить технические вопросы, Германия ищет лазейки в обновленной Газовой директиве ЕС, чтобы снять с «Северного потока — 2» наложенные ограничения и позволить ему работать на полную мощность.

Ранее Берлин оставил лазейку в собственном законе, позволяющую «Северному потоку — 2» получить исключение из «директивы», если он будет достроен до 23 мая 2020 года. Однако после санкций со стороны Вашингтона, немцам приходится подстраиваться под новые реалии. Словом, противостояние Германии и США будет напоминать историю с советским газопроводом во времена Холодной войны. В тот раз ФРГ удалось одержать победу.

Проект, уверен Арсений Дадашев, совершенно точно будет достроен. Во-первых, в него вложены огромные средства, в том числе и европейцев, которые потратили долгие годы для диверсификации источников поставок газа. Во-вторых, достроить осталось всего 160 км из 2 460 км - справится с этим можно за несколько недель. При этом кроме “Академика Черского”, который полностью подходит под технические требования Дании, но находится в Сингапуре и ему потребуются месяцы для прибытия на место проведения работ, у России есть “Фортуна” - судно, не оснащенное, необходимой по датским регуляциям, системой динамического позиционирования.

Таким образом, полагает аналитик, строительство должно возобновиться не ранее весны, когда обстановка в море относительно спокойная, что позволит Дании, в теории, допустить к работам «Фортуну» или уже во втором полугодии, когда «Черский» прибудет в Балтийское море. Безусловно, стоит ожидать очередных агрессивных действий со стороны США, которые могут внести свои коррективы. Например, Вашингтон может запретить страховать российские суда, из-за чего их передвижение будет сковано.

Оптимистичный вариант — «Северной поток — 2» будет достроен к началу отопительного сезона 2020 года, но в случае возникновения дополнительных проблем, строительство может затянуться и до конца 2021 года.