Киев готов дать Крыму воду в обмен на Донбасс

Глава пропрезидентской фракции в парламенте «Слуга народа» Давид Арахамия считает возможным возобновить поставки пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу после возвращения контроля над Донбассом. «Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», - сказал Арахамия.

В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымским канал, по которому вода из реки Днепр поступала в Крым и обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.