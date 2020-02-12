Китайский коронавирус поставил под удар российскую легкую промышленность

Российские предприятия легкой промышленности «с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Китае», сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Безусловно, поставки из Китая для легкой промышленности составляют львиную долю импорта в Россию», - пояснил чиновник. Он, однако, сообщил, что у предприятий «сделаны определенные запасы», которых хватит как минимум до марта, цитирует Евтухова ТАСС.

Замминистра отметил, что российские предприятия готовы к замене китайских поставщиков, но это станет «достаточно болезненным процессом», поскольку сегодня на рынке легкой промышленности России, КНР поставляет 36% всего текстиля и более 60% обуви. По мнению чиновника, ослабление позиции китайских поставщиков дадут возможность проявиться российским производителям одежды и обуви, на долю которых в данном сегменте приходится 34% рынка.

«Мы сможем отвоевать его большую часть <...> и, с другой стороны, предъявить всю продукцию на внешних рынках», - заявил Евтухов.

Напомним, Китай в начале января сообщил мировой общественности о вспышке эпидемии коронавируса в городе Ухань. Сегодня число заболевших превысило 40 тыс. 12 февраля отмечено самое низкое число заразившихся инфекцией с начала января, что вызывает в мире определенную долю оптимизма, что уже нашло свое отражение в росте цен на акции на фондовых рынках мира и положительной реакции цен на нефть. И это не смотря на рост запасов нефти в США.