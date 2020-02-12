Китайскому дракону подрезали крылья

Индустрия авиаперевозок в Китае переживает едва ли не самые драматичные потрясения за последние девятнадцать лет. Из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV почти все ведущие авиакомпании этой страны вынуждены были отменить примерно половину своих международных рейсов и часть внутренних. Это уже привело к обвальному падению объема перевозок как на местных, так и на международных маршрутах — в Китай и из него.

Если до начала эпидемии (23 января этого года) китайские авиакомпании ежедневно перевозили около 1,8 млн человек в день, то сейчас перевозят не более 800 тысяч. Иными словами, каждый день китайская авиационная индустрия теряет до 1 млн потенциальных клиентов.

И такое положение вещей просто не может не сказаться на суммарных показателях отрасли. Простой подсчет показывает, что если ситуация не изменится до конца февраля, то суммарный пассажиропоток китайских авиакомпаний по итогам нынешнего года сократится почти на 38 млн человек. А при сохранении введенных из-за карантина ограничений до конца апреля, авиационная индустрия КНР может недосчитаться почти 100 млн пассажиров. Если учесть, что средняя цена авиабилета на рейсы китайских авиакомпаний составляет примерно 200 долларов, то суммарные потери отрасли в этом случае грубо можно оценить в 20 млрд долларов.

Напомним, что еще совсем недавно китайский рынок авиаперевозок считался одним из самых динамичных в мире. Он демонстрировал феноменальные темпы роста: примерно 7,5-8% каждый год. Так, в прошлом году суммарный пассажиропоток на авиалиниях в КНР увеличился с 611 млн до 660 млн человек. И мало кто сомневался, что уже в 2022 году рынок авиаперевозок КНР превзойдет американский и станет самым емким во всем мире, а китайские авиакомпании будут перевозить не менее 750 млн пассажиров в год. Но пока события развиваются иначе.

«Нет никаких сомнений, что в конечном счете спрос на авиаперевозки быстро вернется к прежним показателям, но пока мы наблюдаем, пожалуй, самый тревожный сценарий развития событий из всех возможных», — говорит аналитик консалтинговой компании OAG Джон Грант – «Ничего подобного до сих пор не происходило ни на одном рынке авиаперевозок ни в одной крупной стране мира».

И это легко объяснимо. Большинство промышленных предприятий в центральном Китае по-прежнему не работают, а сфера услуг де-факто остается парализованной. И хотя ЦК КПК уже разрешил многим фабрикам и заводам «возобновить работу упорядоченным образом», власти провинций все еще сохраняют определенные ограничения.

Прежде всего, это касается провинции Хубэй и приграничных районов. Там действует так называемый особый график. А проще говоря — укороченный рабочий день. «Уверен, что в ближайшее время большинство предприятий не сможет вернуться к полноценному графику работы. Наиболее реалистичный сценарий возврата к прежнему режиму деятельности – это апрель», — заявил глава департамента по финансовым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона Rabobank Майкл Эвер. И похоже, что именно на этот же срок ориентируются руководители подавляющего большинства авиакомпаний КНР.

Так, например, Hainan Airlines и China Southern Airlines предложили иностранным пилотам оформить отпуск за свой счет по апрель включительно, или же просто досрочно расторгнуть трудовые контракты. «Мы намерены отправить этих работников во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока ситуация не улучшится, а сама авиакомпания не сможет вернуться к прежнему режиму работы», — заявил журналистам представитель China Southern Airlines.

А вот руководство Hong Kong Airlines приняло решение уволить как минимум 400 своих сотрудников, включая пилотов, и сократить свои международные операции почти втрое. «Это станет прямым ответом на снижение спроса на авиабилеты, вызванное вспышкой коронавируса», — сообщил представитель Hong Kong Airlines. Напомним, что Гонконг оказался, пожалуй, самым пострадавшим регионом КНР из-за распространения 2019-nCoV. В этом специальном административном районе Китая пассажиропоток из материковой части страны упал более чем на 80%. Крупнейшая авиакомпания Гонконга Cathay Pacific уже вдвое сократила количество своих рейсов, а ее дочерняя структура Cathay Dragon – почти на 90%.

Уже ясно, что кризис в авиационной отрасли Китая крайне негативно отразится на глобальной индустрии авиаперевозок. По итогам прошлого года все авиакомпании мира в сумме перевезли примерно 4,6 млрд человек. При этом темпы роста пассажиропотока упали с 7,3%, до 4,2%. «Прошлый год стал первым после мирового финансового кризиса десятилетней давности, когда спрос на пассажирские перевозки оказался ниже долгосрочного тренда – около 5,5% в год», — говорится в официальном сообщении Международной организации воздушного транспорта (IATA). Учитывая, что на Китай приходится 16% мирового пассажиропотока, можно смело прогнозировать, что в нынешнем году глобальную авиационную индустрию неминуемо ждет стагнация. И это еще в самом лучшем случае.