Компания Boeing не получила ни одного заказа с начала года

С начала 2020 года американская компания Boeing не получила ни одного заказа на производство нового лайнера, передает РИА «Новости». По мнению специалистов отрасли, затишье вызвано проблемами с самолетом 737 MAX. В январе компания поставила 13 самолетов, по ранее заключенным договорам. Уточняется, что это шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG.

При этом европейский Airbus, который является прямым конкурентом американского Boeing, в январе нового года получил заказы на 274 коммерческих самолета.

А американская компания встретила 2020 год еще одним антирекордом, - впервые за 23 года Boeing понес убытки в годовом исчислении. Убыток составил 636 млн долларов. Для сравнения, годом ранее компания достигла прибыли в 10,5 млрд долларов.

Напомним, настороженность в отношении продукции Boeing возникла после авиакатастроф лайнера 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, что заставило Boeing с января прекратить сборку 737 MAX.