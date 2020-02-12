Курс доллара резко отреагировал на новости о Сбербанке

Во вторник курс рубля вновь развернулся к основным резервным мировым валютам и уверенно вырос к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и усилению интереса к риску. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 63,34 руб., что сразу на 79,25 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Ещё более мощно просел евро, курс которого составил 69,14 руб. (минус 84,75 коп.).

Александр Карпов из банка «Зенит» считает, что накануне рубль торговался на большом позитиве, благодаря целому ряду факторов, среди которых, прежде всего, новости о возможном смягчении бюджетного правила в результате сделки по выходу российского регулятора из капитала Сбербанка.

Напомним, во вторник стало известно, что Минфин и ЦБ РФ разработали законопроект, который предусматривает выход регулятора из капитала крупнейшей кредитной организации страны – Сбербанка. При этом в российском финансовом ведомстве заявили, что Кабмин планирует купить пакет ЦБ за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что выкуп акций Сбербанка не скажется на планов ведомства по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты.

«Сделка будет осуществляться строго на средства ФНБ, и для неё Центробанк будет не покупать валюту, а, наоборот, продавать её, – подчеркнул Карпов. – Оценка доли ЦБ РФ находится сейчас в районе 44 млрд долл. А это значит, что если ЦБ приступит к продаже этого объёма валюты в течение ближайших лет, то влияние сделки на бюджетное правило окажется не очень существенным».

В то же время, эксперт напомнил, что в ЦБ уже пообещали, что как покупки, так и продажи валюты в рамках бюджетного правила будут осуществляться только от ситуации на финансовых рынках.

«Поэтому можно предположить, что, выбрав себе определенный диапазон, Центробанк будет где-то больше, где-то меньше покупать и продавать валюту. Всё это означает фактическое смягчение бюджетного правила, хотя и не очень значительное. Но рынку и этого достаточно, чтобы получить порцию позитива. Именно на этом позитиве ускорились темпы роста курса рубля к доллару и евро. Также на настроения трейдеров в ближайшей перспективе может сказаться выступление Пауэлла перед американским Конгрессом», – предположил Карпов.

Григорий Жирнов из Нордеа банка отметил, что динамику курса рубля продолжает определять настроения инвесторов, которые в последние недели формируются под воздействием развития ситуации с китайским коронавирусом. При этом, он подчеркнул, что несмотря на постепенный возврат городов Поднебесной и производств этой страны к привычной деятельности, уровень деловой активности всё-таки остается очень низким. А это, в свю очередь, порождает дополнительные опасения относительно фактического падения экономических показателей мировой экономики.

«Статистические данные, которые позволяют оценить глубину падения, станут известны только в конце февраля, а может даже и в середине марта. И если на тот момент ситуацию с эпидемией удастся взять под контроль, то плохие данные будут восприняты как некая локальная история, которая постепенно уйдёт в прошлое. Если же экономическая активность так и не перейдёт к восстановлению, то фактические данные станут новым источником негативных настроений на рынках. Кроме того, для нацвалюты существенным фактором риска остаётся нестабильная ситуация на нефтяном рынке», – резюмировал Жирнов.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что вчера рубль смог укрепиться к доллару и евро на общем спросе инвесторов на рисковые активы, который вылился в восстановление рынка энергоносителей и укрепление валют развивающихся рынков.

«Как итог, доллар вплотную приблизился к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 63,20 руб. Но пока не будет пробита отметка в 62,90 руб., говорить о возобновлении полноценного и устойчивого снижения курса доллара преждевременно», – считает он.

По мнению Антона Покатовича из «БКС Премьер», сегодня курс доллара будет формироваться в диапазоне 63,20-64,30 руб.

«Если же аукционы по размещению ОФЗ вновь пройдут успешно, а мы все на это надеемся, то у рубля есть все шансы получить ещё большую поддержку, что позволит национальной валюте укрепиться значительно существенней», – предположил он.