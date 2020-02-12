НАТО Вашингтону не помощник

Регулярные требования Дональда Трампа тратить больше денег на оборону и действовать активнее вызывают недовольство даже самых близких союзников США по НАТО. Изоляция Вашингтона в Североатлантическом альянсе накануне важной встречи министров обороны усиливается. Соединенным Штатам все чаще приходится действовать в ключевых конфликтах в одиночку.

12 февраля в брюссельской штаб-квартире НАТО открывается двухдневная встреча министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Это будет первая крупная встреча после закончившегося скандалом декабрьского саммита в Лондоне, на котором Дональд Трамп обиделся на коллег, отказался участвовать в итоговой пресс-конференции и покинул британскую столицу.

Население Германии и Франции все больше теряет доверие к НАТО, как свидетельствуют результаты нового исследования Pew Research Center, проведенного на основе опроса 21 тыс. жителей 16 стран членов НАТО весной-летом прошлого года. На переднем рубеже "борьбы с Россией" сейчас не европейские тяжеловесы, а Польша и балтийские государства. Особенно сильно недовольны НАТО в Турции, обладающей второй по численности армией в альянсе.

В среднем по 16 из 29 членов НАТО Организацию поддерживает 53% населения. Негативно к альянсу относятся 25%. В США к деятельности НАТО относятся положительно менее половины республиканцев. Среди демократов поддержка выше – примерно 60%.

Наибольшая поддержка на восточном фланге НАТО – в Польше, вступившей в альянс в 1999 г., и странах Балтии. Наименьшая – на южном фланге в Турции, где лишь каждый пятый (21%) относится к НАТО положительно. У Анкары, напомним, серьезные разногласия с партнерами по альянсу по Сирии, Ливии и восточному Средиземноморью.

На брифинге, прошедшем накануне встречи министров обороны в Брюсселе, посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон признала недовольство в Белом доме Североатлантическим альянсом и призвала чаще говорить о плюсах и пользе НАТО.

Конечно, в НАТО предпринимают титанические усилия для улучшения имиджа организации, однако пока они не приносят нужного результата. Это, к примеру, видно по одному из вопросов, задавшихся участникам исследования Pew Center. Немногим более половины опрошенных считают, что их страна не должна в соответствии с 5-й статьей устава НАТО вступать в войну с Россией, если та нападет на члена организации.

Хатчисон также в очередной раз повторила требование президента Трампа, чтобы члены НАТО больше денег тратили на свою оборону, и попросила союзников отправить в Ирак дополнительных инструкторов для подготовки иракской армии. Последняя просьба американского посла выглядит очень проблематичной особенно после убийства американцами в Багдаде в первых числах января иранского генерала Касема Сулеймани.

«После убийства Сулеймани члены НАТО крайне неохотно поддерживают действия США на Ближнем Востоке»,- объясняет директор Центра изучения конфликтов, безопасности и обществ при университете Кардиффа Симона Толенс.

Посол Хатчисон подчеркнула необходимость усиления обороны в киберпространстве и расширения возможностей ведения информационных войн. При этом она вновь заявила об угрозах в этой сфере со стороны России и Китая.

Здесь в самый раз напомнить о проекте нового бюджета США на 2021 год, в котором на борьбу с Россией, включая пропаганду и дезинформацию, предусмотрены дополнительные 724 млн долларов.

В Москве, правда, к такому повышенному «вниманию» со стороны США отнеслись спокойно.

«Мы неоднократно подчеркивали раньше и придерживаемся этой позиции сейчас, что никакие санкции, никакие программы, нацеленные на сдерживание России, на ограничение нашего влияния, подрыв нашего авторитета в мире, не сработают, независимо от объемов финансирования, независимо от тех приемов, к которым прибегает американская сторона»,- заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

При этом ряд западных экспертов продолжают надеяться, что сплотить и усилить НАТО может "российская угроза".

«Думаю, у НАТО экзистенциальная проблема, которая будет давать о себе знать еще много лет,- считает Симона Толенс.- Восстановление России укрепит ядро НАТО. Мы собираемся вернуться к начальной концепции. Мы говорим о новой холодной войне».