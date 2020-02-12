Цены на нефть подскочили на ослаблении опасений распространения коронавируса

Нефтяные котировки показывают уверенный рост утром 12 февраля, сообщает Прайм. К 7.00 по московскому времени стоимость барреля нефти сорта Brent выросла на 1,8%, до $55. Сорт WTI утром в среду вырос на 1,4%, до $50,62 за баррель.

Инвесторы, по мнению аналитиков, отреагировали на ослабление опасений по коронавирусу: число новых заражений за последние сутки стало самым низким, начиная с января текущего года. На этих новостях трейдеры решили рискнуть, что позволило также отыгрывать и американским фондовым рынкам, а также поддержать торги утром 12 февраля в Азии.

Помимо этого на ситуацию с ценами на нефть повлияли данные Американского института нефти США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 6 миллионов баррелей.

В свою очередь эксперты рассчитывали на рост запасов "черного золота" только на 3 миллиона баррелей.