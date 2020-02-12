Правительство нашло способ изъять огромные средства из ФНБ

Из ФНБ в бюджет через ЦБ

ЦБ и Минфин разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка. По данным Reuters, продажа актива завершится к середине 2021 года, и зависеть это будет от количества денег в Фонде народного достояния (ФНБ). Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что речь идет о ликвидных средствах ФНБ сверх 7-процентного порога.

«Все будет не в один этап, а в два или три, потому что денег сразу не хватит. Зависит от накопления ФНБ (Фонда национального благосостояния). Должны где-то к середине следующего года накопить (на весь пакет). Сейчас есть примерно на половину пакета, немножко меньше», — отметил источник агентства. При этом ЦБ после продажи акций может оставить себе около 700 млрд рублей на покрытие убытков от санации банков. Остальные средства вернутся в бюджет и могут быть использованы, в частности, для финансирования социальных инициатив.

ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству шли давно, но до практической реализации не доходили.

По данным Мосбиржи, капитализация Сбера составляет около 6 трлн руб. Правительство должно отдать за банк половину этой суммы, из которой у ЦБ останется менее трети. Такая масштабная интервенция средств из ФНБ в бюджет, на уровне около 2 трлн 300 млрд руб., превосходит все раннее называвшиеся числа. Напомним, что на минувшей неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов называл размер инвестиций из ФНБ, и это было 300 млрд руб. в год. Впрочем, речь шла только о средствах для прямого участия в инвестиционных проектах. Теперь же говорится, правда пока не слишком определенно, о социальных расходах.

Смысл продажи акций Сбербанка в том, чтобы решить вопрос конфликта интересов, объясняет аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Григорьев Илья. Сейчас Центробанк по отношению к Сбербанку является одновременно и акционером, и регулятором, и надзорным органом, что противоречит функционалу и задачам Банка России. 75% прибыли (около 1,25 млрд рублей), полученных от продажи контрольного пакта акций Сбербанка, ЦБ РФ вернет в бюджет государства (по «Закону о Центральном Банке России»), что окажет поддержку отечественной валюте и позволит государству увеличить социальные расходы.

Также сделка может предотвратить рост инфляции в стране и привести к росту стоимости акций Сбербанка, добавляет эксперт. Для обычных граждан смена собственника Сбербанка большого значения не имеет: Сбербанк по-прежнему останется государственным банком, его стратегия и гарантии по вкладам населения не изменятся. Переход права собственности крупнейшего банка в стране Минфину значительно усилит экономический блок российской власти.

Что будет с акциями

Сроки продажи актива, подтверждает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, зависят от наполняемости ФНБ и величины свободной ликвидной части, превышающей 7% ВВП. Так что здесь не совсем корректно рассуждать о том, что сделка может растянуться или нет. Она может проходить в несколько этапов и это нормально. При этом, по его мнению, в плане управления и стратегии Сбербанка не стоит ожидать никаких изменений. Смена мажоритарного собственника не предполагает переход управления. Естественно все это никак не должно сказаться ни на вкладчиках, ни на заемщиках банка или его контрагентов по тем или иным направлениям.

Что касается влияния происходящего на акции Сбербанка, то средняя цена за полгода сейчас находится примерно на 5% ниже текущих котировок, указывает Василий Карпунин. Если цена акций Сбербанка до первой сделки по продаже части пакета ЦБ будет оставаться около сегодняшних значений, то средняя цена немного вырастет, но все равно будет ниже рыночной. Соответственно, большого интереса в предъявлении бумаг по оферте со стороны держателей может и не быть. Дополнительно выкупленные бумаги в рамках оферты ЦБ впоследствии планирует реализовать до конца 2022 года, сообщал Интерфакс.

Если же цена оферты будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком бумаг будет незначительным — соответственно, и будущая реализация этого пакета не окажет существенного влияния на котировки. В то же время ожидания оферты и привязка цены к средневзвешенным значениям за полгода создает некоторый запас прочности в акциях Сбербанка в плане сильных просадок. То есть в ближайшие недели они частично защищены тем, что впоследствии будет выкуп. Поэтому даже при сильном внешнем негативе существенного падения котировок бумаги могут избежать.

Сделка может быть выгодна Банку России, уверен Василий Карпунин. Он соглашается, что ЦБ таким образом разрешит «конфликт», связанный с тем, что он, с одной стороны, является регулятором и надзорным органом банковского сектора, а с другой – контролирует половину крупнейшего банка в стране.

Хорошая инвестиция

Формальный повод для перепродажи центробанком своей доли - ликвидация весьма условного конфликта интересов, говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Если же ставить вопрос иначе, а именно – зачем этой сделки долгое время добивался Минфин, то лежащий на поверхности, но не до конца очевидный вариант таков: поскольку сделку профинансируют из ФНБ, то правительство может рассматривать это как долгосрочно выгодное вложение средств. С тем, чтобы иметь в дальнейшем статью дивидендной прибыли, которая станет одним из стабильных источников пополнения ФНБ для финансирования различных проектов. Минфин не будет в этом отношении полагаться на милость ЦБ, который то ли будет в ближайшие годы отдавать деньги в бюджет на развитие экономики, то ли нет.

Имеется и подковёрная версия о нараставших разногласиях между главой Сбербанка Германом Грефом и его менеджментом, с одной стороны, и руководством ЦБ – с другой. Это касалось, например, попыток ЦБ ограничить использование огромных технологических наработок Сбербанка на рынке переводов, обязывая его участвовать в созданной Центральным банком общей для всех Системе быстрых платежей.

Однако то, что ЦБ больше не будет акционером, никак не помешает ему выполнять в отношении Сбербанка функции регулятора, и даже может позволить ЦБ быть жёстче в требовании исполнять общие для всех банков регулирующие меры, уверен Пётр Пушкарёв. Он считает также, что на качестве услуг для населения сделка может сказаться положительно.